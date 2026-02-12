ЗАРЕЖДАНЕ...
bTV обяви кога започва най-пошлото предаване
Този сезон дамите ще обитават впечатляващо имение, разположено само на крачка от легендарния Гале Форт и извисяващо се над уединена лагуна с гледка към Индийския океан. Мястото не е просто дом, а сцена за романтика, драма и съдбовни избори. Имението пази тайните на световни знаменитости и е било предпочитано убежище за спокойствие и вдъхновение от холивудската звезда Гал Гадот.
Архитектурата на сградата впечатлява с изискан колониален стил, в който английското благородство среща холандския дизайн. Всеки детайл допринася за усещането за лукс, елегантност и неподправена екзотика – атмосфера, която превръща всяка секунда в обещание за голямо любовно приключение.
Сред пищните градини на имението, обгърнати от аромат на канела и нежния шум на вълните, ще се провеждат коктейлите и едни от най-емоционалните моменти в сезона. Именно тук ще се раждат приятелства, ще прехвърчат искри, ще се вземат трудни решения и ще започнат цели три любовни истории.
Един от най-атрактивните кътчета на имението води към живописна лагуна, свързана с река Джин, а само на метри от нея се разкрива безкрайният Индийски океан. В близост могат да се видят и емблематичните за Шри Ланка колци за риболов – автентичен и вековен начин на препитание, който придава допълнителен колорит на локацията.
Интериорът на имението напомня художествена галерия – с подбрани артефакти, скулптури и символи от местната култура, които допълват усещането за уникалност и стил.
Особено драматична роля ще имат стълбите на имението – мястото, на което дамите ще очакват с трепет дали ще получат роза от някой от тримата нови ергени. Тази година те обещават още повече напрежение, емоции и незабравими телевизионни моменти.
Новият сезон на риалити формата "Ергенът“ стартира с изненадваща предпремиера във видеоплатформата VOYO, която е част от портфолиото на bTV Media Group. Първият епизод от новия, пети сезон ще бъде достъпен за абонатите на услугата още на 16 февруари, понеделник, след 20,00 часа или денонощие преди официалната премиера в телевизионния ефир.
