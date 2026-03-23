Пловдив се превърна в арена за истински интелектуални сблъсъци. На 21 март там се проведе Четвъртата национална куиз-среща на шампионите от телевизионните игри.
Над 100 от най-значимите имена в българската куиз-култура се събраха, за да премерят знанията си и да се забавляват заедно. Сред участниците личаха лица, добре познати от популярни телевизионни формати като "Минута е много", "Стани богат", "Последният печели", "Голямото преследване" и "The Floor".
Специален гост на събитието бе доайенът на българските куизове Димо Падалски, който разказа за първото си участие в телевизионна игра и припомни първия си куиз, също в Пловдив, преди 14 години. Сред участниците бе и Христина Йосифова - единствената българка, изкачила Еверест откъм Тибет.
Отборна надпревара с 100 въпроса
Срещата бе изпълнена с много забавление, томболи и индивидуални игри, но акцентът бе отборната надпревара с 100 въпроса, разпределени в 10 категории. Победител за първи път стана сборният отбор "Феникс" с капитан Светослав Чимев. Второто място бе за "Ка-тет" с капитан Динко Давидов, само на 3 точки зад първия, а третото – за "ВИС-2" с капитан Мирела Павлова.
Общо 13 отбора се включиха в състезанието, като всички демонстрираха изключително високо ниво на знания.
Сред тях бяха Пламен Младенов-Професора, Миглена Драганова-Дама Пика, Борис Русев, Зорка Желязкова, семействата Десислав и Мария Теневи, Иван и Мира Пантеви, Тихомир Семов, Димитринка Илиева, Гавраил Янков, Георги Радулов, Никола Ташев, Петринка Крачанова, Мария Чулова, Стефан Петров и много други.
Един от създателите на най-стария куиз-отбор в Пловдив – "Лудо младо", Димитър Клинканов, също бе сред присъстващите.
Атанас Атанасов от Пловдив, организатор на събитието и също един от най-успешните участници в телевизионни игри, сподели:
"Всяка среща е като разцъфващо цвете на приятелството и уважението. Няма думи, които да опишат всички емоции от това преживяване. Сред всички национални куизове този съдържа най-много въпроси – 101. Въпреки трудността им, участниците се забавляват истински, защото до отговора може да се достигне поне по два различни пътя. Обичам да създавам точно такъв тип въпроси, които провокират отборния ум и сътрудничеството между участниците."
ChatGPT срещу човешкия интелект
Любопитен експеримент бе проведен и с помощта на изкуствения интелект ChatGPT.
"От първото издание досега, заедно с Георги Караманев, проверяваме доколко AI може да се справи с куиз-въпросите. В началото няколко отбора го изпреварваха, после той раздели първото място с един отбор, а днес вече почти перфектно решава куиз-въпроси – 113 точки от 120 възможни. Разбира се, той търси в интернет, докато участниците не. Затова човешкият интелект винаги ще бъде с класа над изкуствения, особено когато става дума за отбори от истински интелекти", обясни Атанасов.
Четвъртата национална куиз-среща в Пловдив доказа, че в България има силна и сплотена общност от хора, които ценят знанието, екипния дух и забавлението – истински празник на интелекта.
Ако желаете и имате възможност да се срещнете с едни от най-ярките умове в България, може да следите за подобни събития страницата във фейсбук: "Загадките на Атанас Атанасов".
Сега може да се позабавлявате и с едни от най-интересните въпроси, които бяха зададени на събитието:
- (Кръг България) През 2012 г при договарянето на експозиция на тракийската култура в Лувъра, министър Вежди Рашидов подарява на Анри Лоарет, Президент на Лувъра, красиво издание на български ръкопис, превод на световна летопис в мерена реч на ромейски писател, направен по заповед на цар Иван Александър през 1335-45 г с добавки за българската история. Какво е заглавието, с което е познат този текст у нас? (две думи)
- (Кръг МИКС ЗА МЪЖЕ) Как се нарича това, което се монтира след водомера за регулиране (автоматично понижаване и поддържане до постоянно) на водното налягане в домакинството, предпазвайки тръбите на водопровода и бойлерите от пукване?
- (Кръг МУЗИКА) От текста на коя народна песен от шопския край е цитатът: "на пайван пасат, на далеко гледат, тути ман, тути ман, тути либе на фидан, я, я гага на, дзупай либе босо“?
- (Кръг МИКС ЗА ЖЕНИ) Кой козметичен продукт, създаден в началото на 20 век, първоначално е бил приготвян като смес от вазелин и въглен?
Още от Други
/
Пак е без мъж
22.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето за колко хиляди се бори Мария Цънцарова
22:25 / 22.03.2026
Рая Пеева е бременна два месеца след годежа
15:44 / 22.03.2026
Натали Трифонова за името на бебето си: Всички български имена не...
14:15 / 22.03.2026
Димо Алексиев става водещ на конкурентно предаване на "Игри на во...
11:26 / 22.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.