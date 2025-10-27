ЗАРЕЖДАНЕ...
|Звезда от "Игри на волята" се ожени
Двамата си казаха "да“ по време на приказна горска сватба, далеч от градския шум, сред зеленина и аромати на бор.
Събитието се проведе в интимна и стилна обстановка — дървени арки, украсени с бели рози, гирлянди от светлини и естествени материи създаваха усещане за хармония с природата. Мария блестеше в ефирна рокля с дантела, а Георги бе заложил на семпъл, но елегантен стил – костюм и синьо елече с папийонка в същия цвят. По време на купона булката облече и втора рокля - къса и секси.
Сред специалните гости бяха водещият на "Игри на волята“ Павел Николов и неговата половинка Кристин, които поздравиха младоженците с прочувствени думи.
Ритуал
След ритуала гостите се насладиха на празнична вечеря и много танци до късно. Припомняме ви, че след участието си в "Игри на волята 6", Гешев категорично заяви как зад успеха му несъмнено стои подкрепата от неговата половинка в живота - Мария. Именно тя е човекът, когото Гешев вижда първи след финала. Оказва се, че Мария му е спретнала романтична изненада. Гешев се прибрал в хотела и първо на Мария се обадил. Тя обаче му казала, че е пред вратата на стаята, в която настанили Гризлито, а заминала за Крапец, където били настанени участниците, в седмицата на финалите. Така тя всеки ден очаквала обаждане от любимия, за да го изненада, пише "Телеграф".
