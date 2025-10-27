ИЗПРАТИ НОВИНА
Звезда от "Игри на волята" се ожени
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:36
©
Бившият участник от шестия сезон на хитовото риалити "Игри на волята“ Георги Гешев официално се врече във вярност на своята дългогодишна любима Мария.

Двамата си казаха "да“ по време на приказна горска сватба, далеч от градския шум, сред зеленина и аромати на бор.

Събитието се проведе в интимна и стилна обстановка — дървени арки, украсени с бели рози, гирлянди от светлини и естествени материи създаваха усещане за хармония с природата. Мария блестеше в ефирна рокля с дантела, а Георги бе заложил на семпъл, но елегантен стил –  костюм и синьо елече с папийонка в същия цвят. По време на купона булката облече и втора рокля - къса и секси.

Сред специалните гости бяха водещият на "Игри на волята“ Павел Николов и неговата половинка Кристин, които поздравиха младоженците с прочувствени думи.

Ритуал

След ритуала гостите се насладиха на празнична вечеря и много танци до късно. Припомняме ви, че след участието си в "Игри на волята 6", Гешев категорично заяви как зад успеха му несъмнено стои подкрепата от неговата половинка в живота - Мария. Именно тя е човекът, когото Гешев вижда първи след финала. Оказва се, че Мария му е спретнала романтична изненада. Гешев се прибрал в хотела и първо на Мария се обадил. Тя обаче му казала, че е пред вратата на стаята, в която настанили Гризлито, а заминала за Крапец, където били настанени участниците, в седмицата на финалите. Така тя всеки ден очаквала обаждане от любимия, за да го изненада, пише "Телеграф".


