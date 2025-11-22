Зрители се издразниха на водещия Георги Любенов

© Масово недоволство на зрители на БНТ тази сутрин. Причините - първо, изборът на гости в предаването "Денят започва с Георги Любенов", който бе поканил Нидал Алгафари в студиото. И второ - поведението на самия водещ, който според хората често прекъсва събеседниците си и не ги оставя да се доизкажат.



"Г-н Любенов, моля Ви да говорите по-тихичко! Много викате и заглушавате гостите си. Задавате въпрос и не изчаквате отговор, а се надвиквате".



"Така е при почти всички журналисти, които гледаме от екран - задават въпроси и говорят повече от гостите си - доказват по този начин своята подготовка и компетентност (или некомпетентност)?! Да,ама дразнят"



"Георги Любенов стига си канил този всезнаещ , всеможещ или казано просто великан във всякаква област Алгафари, защото сте държавна телевизия и заплатата ти е от моите данъци и всичко друго, което държавата ми взема. Хайде спри се", не крият раздразнението си зрители.



