|Зрители се издразниха на водещия Георги Любенов
"Г-н Любенов, моля Ви да говорите по-тихичко! Много викате и заглушавате гостите си. Задавате въпрос и не изчаквате отговор, а се надвиквате".
"Така е при почти всички журналисти, които гледаме от екран - задават въпроси и говорят повече от гостите си - доказват по този начин своята подготовка и компетентност (или некомпетентност)?! Да,ама дразнят"
"Георги Любенов стига си канил този всезнаещ , всеможещ или казано просто великан във всякаква област Алгафари, защото сте държавна телевизия и заплатата ти е от моите данъци и всичко друго, което държавата ми взема. Хайде спри се", не крият раздразнението си зрители.
