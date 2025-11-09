ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Знаете ли от къде идва проблемът с преяждането?
Проблеми с храната имала и Юлия. Докато не решава да промени нещата, но не през диетата, а през осъзнаването.
При нея всичко започнало тихо - между мечтаната работа, стрес и желанието да помага на другите, докато един ден не осъзнала, че храната вече не е утеха, а начин да оцелява.
"Израснах с идеята, че съм дебела, че съм по-пълничка и различна. В един момент кантарът започна да минава 100 кг, 105 кг, 115 кг. Така до преди 3 години, когато кантарът вече показваше 135 кг. Толкова зле се чувствах в кожата си и в тялото си", разказва тя пред NOVA.
В търсене на решение Юлия пробва всичко - от режими до "вълшебни“ продукти, които обещават бърза промяна. Нищо не помага. А започват да идват и болестите.
"След 30-ата ми годишнина започнах да имам редовни проблеми с високо кръвно налягане, проблеми с инсулинова резистентност, не можех да изкача един етаж, без да се задъхам. Тоест, в един момент всички мои кръвни показатели започнаха да се влошават и с всяка изминала година аз ставах все по-зле и по-зле и по-зле", разказва Юлия. Тогава разбира, че не може да се справи сама.
"Обърнах се към лекари в България, които с внимание и професионализъм изследваха цялостното ми състояние, за да може да се вземе най-доброто решение за здравето ми", разказва тя.
На Юлия ѝ е направена т.нар. "метаболитна операция", след което започва да се храни по режим и да тренира. Но не всички успяват като нея в битката си с килограмите.
"Хората се делят на два типа - такива с нормално тегло, апетит и усещане за ситост. При тях сигналите от тялото - от мускулите, мастната тъкан и стомашно-чревния тракт - достигат правилно до мозъка. Така организмът знае кога е гладен и кога е заситен, което е изключително важно за поддържането на здрав баланс. При втората група хора тези сигнали са нарушени.
Те не получават правилните сигнали от периферията към мозъка и затова започват грешките в храненията", обясни проф. Теодора Дърленска, председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания и специалист по хранене и диететика, фармакология и токсикология.
"Преяждането е модел на хранене, което човек е научил още в детска възраст, който с времето води до сериозни проблем с теглото и до разболяване от затлъстяване", обяснява проф. Дърленска.
Тя съветва, когато вечеряме да приемаме белтъчини от животински произход, които водят до ситост: "Освен салата и плод, трябва да имаме и храна, която да ни води до ситост"
А Юлия смята, че има още много какво да промени по себе си, но посланието, което ни оставя, е, че това, което най-трудно се променя, е състоянието на ума.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Бояна Шарлопова е напът да съсипе бизнеса на покойния си съпруг
14:58 / 09.11.2025
Гръм в Рая! Виктор и Кристина заживяха заедно?
11:49 / 09.11.2025
Стана ясна причината за раздялата на Светлана Василева и младия б...
10:50 / 09.11.2025
Деси Банова с един удар унищожи хорската злоба
16:13 / 08.11.2025
Коварна болест преобърна живота му преди 7 години, но не го сломи...
15:17 / 08.11.2025
Венета Райкова за колега: Имахме тайна любовна афера
15:14 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS