Знаете ли от къде идва проблемът с преяждането?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:07Коментари (0)274
© freepik
Тревожни данни показват, че начинът, по който се хранят много хора, е вреден. Оказва се, че повече от половината българи вечер ядат не от глад, а от емоция.

Проблеми с храната имала и Юлия. Докато не решава да промени нещата, но не през диетата, а през осъзнаването.

При нея всичко започнало тихо - между мечтаната работа, стрес и желанието да помага на другите, докато един ден не осъзнала, че храната вече не е утеха, а начин да оцелява.

"Израснах с идеята, че съм дебела, че съм по-пълничка и различна. В един момент кантарът започна да минава 100 кг, 105 кг, 115 кг. Така до преди 3 години, когато кантарът вече показваше 135 кг. Толкова зле се чувствах в кожата си и в тялото си", разказва тя пред NOVA.

В търсене на решение Юлия пробва всичко - от режими до "вълшебни“ продукти, които обещават бърза промяна. Нищо не помага. А започват да идват и болестите. 

"След 30-ата ми годишнина започнах да имам редовни проблеми с високо кръвно налягане, проблеми с инсулинова резистентност, не можех да изкача един етаж, без да се задъхам. Тоест, в един момент всички мои кръвни показатели започнаха да се влошават и с всяка изминала година аз ставах все по-зле и по-зле и по-зле", разказва Юлия. Тогава разбира, че не може да се справи сама.

"Обърнах се към лекари в България, които с внимание и професионализъм изследваха цялостното ми състояние, за да може да се вземе най-доброто решение за здравето ми", разказва тя.

На Юлия ѝ е направена т.нар. "метаболитна операция", след което започва да се храни по режим и да тренира. Но не всички успяват като нея в битката си с килограмите.

"Хората се делят на два типа - такива с нормално тегло, апетит и усещане за ситост. При тях сигналите от тялото - от мускулите, мастната тъкан и стомашно-чревния тракт - достигат правилно до мозъка. Така организмът знае кога е гладен и кога е заситен, което е изключително важно за поддържането на здрав баланс. При втората група хора тези сигнали са нарушени.

Те не получават правилните сигнали от периферията към мозъка и затова започват грешките в храненията", обясни  проф. Теодора Дърленска, председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания и специалист по хранене и диететика, фармакология и токсикология.

"Преяждането е модел на хранене, което човек е научил още в детска възраст, който с времето води до сериозни проблем с теглото и до разболяване от затлъстяване", обяснява проф. Дърленска.

Тя съветва, когато вечеряме да приемаме белтъчини от животински произход, които водят до ситост: "Освен салата и плод, трябва да имаме и храна, която да ни води до ситост"

А Юлия смята, че има още много какво да промени по себе си, но посланието, което ни оставя, е, че това, което най-трудно се променя, е състоянието на ума.







