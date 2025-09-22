Жени се за 34 г. по-малката Манди, а после синът му сключва брак с майка й

© Любопитен факт от живота на един известен музикант:



Бил Уайман, басист на легендарните Rolling Stones, на 2 юни 1989 г., на 52-годишна възраст, се жени за 18-годишната Манди Смит, в която се е "влюбил“, когато е била на 13 години, и според Смит е имал сексуална връзка с нея, когато е била на 14. Двойката се разделя две години по-късно и финализира развода си две години след това.



През април 1993 г. Уайман се жени за модела Сюзан Акоста, с която се запознава за първи път през 1980 г. Двойката има три дъщери.



През 1993 г. синът на Уайман, Стивън Уайман, се жени за Патси Смит, 46-годишната майка на бившата съпруга на Бил, Манди Смит. Стивън е на 30 години по това време. В резултат на това бившият член на "Ролинг Стоун“ става бивш зет на собствения си син, свекър на бившата му свекърва, както и доведен дядо на бившата му съпруга.