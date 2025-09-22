ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Жени се за 34 г. по-малката Манди, а после синът му сключва брак с майка й
Бил Уайман, басист на легендарните Rolling Stones, на 2 юни 1989 г., на 52-годишна възраст, се жени за 18-годишната Манди Смит, в която се е "влюбил“, когато е била на 13 години, и според Смит е имал сексуална връзка с нея, когато е била на 14. Двойката се разделя две години по-късно и финализира развода си две години след това.
През април 1993 г. Уайман се жени за модела Сюзан Акоста, с която се запознава за първи път през 1980 г. Двойката има три дъщери.
През 1993 г. синът на Уайман, Стивън Уайман, се жени за Патси Смит, 46-годишната майка на бившата съпруга на Бил, Манди Смит. Стивън е на 30 години по това време. В резултат на това бившият член на "Ролинг Стоун“ става бивш зет на собствения си син, свекър на бившата му свекърва, както и доведен дядо на бившата му съпруга.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Свилен Ноев!
13:25 / 22.09.2025
150 грама ориз - превенция на затлъстяването
12:21 / 22.09.2025
Пътуващите по АМ "Егнатия" в Гърция ще минават през дезинфекционн...
13:04 / 22.09.2025
Адвокат от Пловдив: И тези хора взимат пари?
11:31 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Хороскоп до 28 септември
10:33 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS