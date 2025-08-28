ИЗПРАТИ НОВИНА
Жената на Брус Уилис взе "най-трудното решение"
Съпругата на Брус Уилис – Ема Хеминг Уилис – е взела трудното решение да премести актьора извън семейния им дом, тъй като състоянието му се влошава. 70-годишният Уилис беше диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD) през февруари 2023 г. Според NHS заболяването е рядко, засяга поведението и езика, и се влошава с времето. 

Поради дегенеративния характер на болестта, Хеминг, сподели, че съпругът ѝ би искал животът на дъщерите им да остане непроменен и необременен от промените в дома.

Моделът и предприемач Ема Хеминг се омъжва за актьора от "Умирай трудно“ през 2009 година, а двойката има две дъщери – 13-годишната Мейбъл и 11-годишната Евелин.







