Жената на Брус Уилис взе "най-трудното решение"

© Съпругата на Брус Уилис – Ема Хеминг Уилис – е взела трудното решение да премести актьора извън семейния им дом, тъй като състоянието му се влошава. 70-годишният Уилис беше диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD) през февруари 2023 г. Според NHS заболяването е рядко, засяга поведението и езика, и се влошава с времето.



Поради дегенеративния характер на болестта, Хеминг, сподели, че съпругът ѝ би искал животът на дъщерите им да остане непроменен и необременен от промените в дома.



Моделът и предприемач Ема Хеминг се омъжва за актьора от "Умирай трудно“ през 2009 година, а двойката има две дъщери – 13-годишната Мейбъл и 11-годишната Евелин.