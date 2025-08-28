ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жената на Брус Уилис взе "най-трудното решение"
Поради дегенеративния характер на болестта, Хеминг, сподели, че съпругът ѝ би искал животът на дъщерите им да остане непроменен и необременен от промените в дома.
Моделът и предприемач Ема Хеминг се омъжва за актьора от "Умирай трудно“ през 2009 година, а двойката има две дъщери – 13-годишната Мейбъл и 11-годишната Евелин.
