Животът на Весна от Шабац далеч не е обикновен. Израства в тежка семейна среда, без стабилна родителска подкрепа, и още от дете е принудена да се справя сама. По-късно преживява драматични събития, които напълно променят съдбата ѝ – включително откриването на голяма сума пари, която обаче не ѝ носи щастие.

Весна споделя историята си в YouTube канала "Auslenderi“, където разказва за трудното си детство, загубата на родители и живота, който я принуждава да работи още от 12–13-годишна възраст в кафене.

"Баща ми беше музикант, имаше живот с музика, хазарт и жени. Родителите ми се разведоха, после баща ми почина, когато бях на 9 години. След това настъпи хаос. Майка ми се разболя и почина от рак. Останах сама като дете“, разказва тя.

След смъртта на баща си и влошеното здраве на майка си, Весна започва да работи още като дете – първо мие чаши, после поема всякаква работа, за да оцелее.

По-късно тя среща заможно семейство, живяло дълги години в Германия, което я приема като част от себе си и ѝ помага да се изгради като личност.

"Живея в тяхната къща и до днес, те вече не са между живите“, казва Весна.

Именно в тази къща тя прави откритието, което ще промени живота ѝ:

"След смъртта на жената, която ми беше като майка, 10 дни не пипах нищо. Пиех много алкохол. После започнах да подреждам и под матрака намерих метална кутия. Вътре имаше пари - истински евро банкноти, по 100 и 200 евро. Бях в шок.“

По думите ѝ става дума за около 700 000 евро.

Вместо да инвестира парите разумно, Весна започва да ги харчи бързо.

"Мислех да купя имоти, но после си казах – нямам деца, нямам семейство. После започнаха излизания, приятели, идеи… Всички имаха нужди. Купувах и за себе си, и за другите.“

Тя признава, че парите са я "понесли“ и че много хора около нея са се възползвали от ситуацията.

"Парите са пари – лесно идват, но още по-лесно си отиват.“

В рамките на около година Весна харчи цялото състояние.

"Не направих нищо разумно. Можех да купя два апартамента, да си осигуря живот, но ги пропилях.“

След това остава без средства и е принудена да работи отново – нещо, което никога не е правила като възрастен човек.

"Работила съм на ниви, на скара, всичко. Животът продължи, но много по-тежко.“

Днес Весна гледа на преживяното с горчивина и реалистичен поглед:

"Парите са дяволска работа. Без тях не може, но не могат да ти купят живот, здраве и истински приятели.“