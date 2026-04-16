Необичайна сцена, достойна за филмов сценарий, се разигра в жилищния комплекс Хесин Синху Сити в град Шанту, Китай. Жена на средна възраст предизвика истински хаос, след като започна да хвърля огромни суми в брой директно от балкона на високия си етаж.

За куриозната ситуация и последвалата еуфория сред минувачите информира dailymail. Видеоклипове в социалните мрежи показват как банкноти от 500 и 1000 хонконгски долара се разнасят от вятъра, покривайки тротоарите и градинките на комплекса. Според очевидци "паричният дъжд“ е продължил близо 20 минути, което е дало достатъчно време на тълпи от хора да се съберат и да започнат масово събиране на банкнотите.

Скандал за милиони

Истински или фалшиви?

Свидетели твърдят, че общата сума, полетяла от балкона, надхвърля 1 милион хонконгски долара (около 108 200 евро). Макар официалното разследване все още да не е потвърдило точната цифра, основната версия за инцидента е остър домашен спор. В онлайн платформите се коментира, че жената е изпаднала в афект след тежка караница със съпруга си и е решила да се "отърве“ от семейните спестявания по най-зрелищния начин.

"Първоначално си помислих, че парите са фалшиви, но след като проверих една банкнота, осъзнах, че са напълно автентични“, споделя местен търговец, който също се е включил в събирането. Служителите по управление на имотите в Синху Сити потвърдиха за автентичността на парите и уточниха, че някои добросъвестни граждани вече са предали събраните от тях суми в полицията.

Oрганите на реда се опитват да установят точния мотив на жената и дали действията ѝ ще доведат до правни последици.