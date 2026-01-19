Зейнеб се похвали с ваза за 50 000

© Зейнеб Маджурова публикува разкошна снимка на коридора в дома си, на която се похвали с впечатляващи антикварни вази, видя "Уикенд".



Със своето класическо синьо-бяло оформление и детайлни китайски мотиви, вазите, които тя притежава, са не просто декоративни предмети, а истински произведения на изкуството.



Антиките от снимката струват по 10 000 лева всяка или общо 50 бона в лева, показа проверка на "Уикенд". Античните китайски порцеланови съдове са изключително търсени и ценени в света на колекционерите, а редките и добре запазени екземпляри често струват цяло състояние. Разбира се, бившата тв водеща на "Преди обед" не ги е купила с пари от заплатата си в Би Ти Ви, а с дебитната карта на мъжа си Стоян Балевски.