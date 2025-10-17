ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Защо задължително трябва да миете бананите?
Насекомите са особено привлечени от бананите, тъй като често намират банановите обелки за идеално място за снасяне на яйцата си. И когато връзка банани узрее на плота ви, вероятно осигурявате перфектните условия за излюпване на плодовите мушици и започване да дебнат кухнята ви (и да се наслаждават и на останалите ви плодове).
Повечето хора съсредоточават вниманието си върху почистването на продукти с кори, които определено ще изядат, като горски плодове и ябълки. Забавен факт: банановите обелки също са годни за консумация! Но освен проблема с плодовите мушици (и всички други насекоми), има много други потенциални замърсявания по тези обелки, от мръсотия и бактерии, причиняващи хранителни заболявания, до пестициди.
Дори и да не решите да ядете банановите кори, бактериите и мръсотията по кората им могат да замърсят мястото, където съхранявате бананите си – и дори могат да попаднат върху самия плод, когато го нарежете или обелите.
Съвет: Трябва също да миете други продукти с обелки, включително авокадо, пъпеши и тикви. Това ще ви помогне да се уверите, че нищо от външната страна на плода няма да попадне върху частта, която ядете, и ще намали риска от инфекция с Listeria, Salmonella и E. coli.
Как правилно да миете бананите
Почистването на бананите от мръсотия е доста лесна задача. Изплакнете банановите кори под хладка течаща вода за поне 30 секунди, като обърнете особено внимание около дръжките, където има повече места, където мръсотията или яйцата на насекоми могат да бъдат защитени от пръските. След това избършете корите с чиста кърпа.
Ако искате наистина старателно да почистите, особено ако искате да ядете банановите обелки, можете да използвате разтвор с оцет, приготвен от една част дестилиран бял оцет и четири части вода. Можете да накиснете плодовете в него за няколко минути или да ги напръскате и да ги оставите да престоят няколко минути, след което да изплакнете обилно с прясна хладка вода и да подсушите, пише Ladyzone.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Милена се раздаде за 40 години на сцената
13:24 / 17.10.2025
Журналист: Всесезонните гуми стават все по-популярни
11:48 / 17.10.2025
Мариана Попова натири Слави: Той никога не е бил музикант, само р...
11:17 / 17.10.2025
Проучване: Хибридните автомобили замърсяват почти като старите ко...
09:54 / 17.10.2025
Meteo Balkans: Много дъжд през следващите 6 часа
09:06 / 17.10.2025
Анджелина разкри още подробности от скандалите с Брад Пит
08:45 / 17.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS