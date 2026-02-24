ИЗПРАТИ НОВИНА
Защо не може да използваме една и съща програма на пералнята непрекъснато
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:29
©
Независимо дали е от удобство или от навик, всички ние в даден момент сме били виновни да пълним много пране в пералнята или сушилнята и да използваме една и съща настройка за всичките си дрехи. Имаше време, когато повечето дрехи бяха изработени от един или два често срещани материала, като памук, вълна или полиестер. Това правеше прането и сушенето сравнително лесно, защото една настройка обикновено работеше добре. Но в днешно време е по-вероятно дрехите ви да са създадени с помощта на смес от материи и материали. А някои стилове, като например спортно-обувните, набират популярност и са повлияли на начина, по който се произвежда облеклото. 

Важно е да адаптирате настройките за пране към дрехите, които перете. Вашата ленена риза, например, вероятно няма да има същите инструкции за грижа като вашите спортни клинове, а има и някои настройки на пералнята, които не бива да използвате за завивката си . Използването на подходящите настройки на пералнята и сушилнята ще удължи живота на дрехите ви и ще им помогне да запазят формата си. Въпреки че това изисква повече време и внимание, е важно да сортирате дрехите си по материя и цвят и да проверявате инструкциите за грижа на етикета на всяка дреха.

Дори чувството ви за стил да е останало същото от десетилетия, инструкциите за грижа за дрехите ви може да са се променили. Има три основни вида плат, които използваме за дрехи: естествен, синтетичен и смесен. В миналото естествените или синтетичните платове са били много често срещани. Човек може да има памучна риза или полиестерен панталон.

В днешно време смесените платове стават по-популярни в производствения свят. Често срещаните смеси включват смеси от памук и полиестер и вълна и синтетика. Комбинирането на различни смесени платове в едно пране може да бъде трудно, тъй като някои платове може да имат противоречиви инструкции за грижа. 

Трик за пране, който помага за премахване на упорити петна за нула време

Нещо повече, променящите се тенденции могат да повлияят на начина, по който се произвеждат дрехите. Нарастването на популярността на спортно-обучените и ориентирани към комфорта стилове доведе до това производителите да използват ластик в по-широка гама от дрехи. Добавянето на ластик може значително да промени правилната грижа за дадена дреха. Поставянето на ластик в сушилнята , например, може да разтопи материала и значително да съкрати живота му. Има и други видове тъкани, като например бамбук, които станаха по-популярни в облеклото по целия свят и имат специфични инструкции за грижа. 

Грижа за пране на различни видове дрехи

Всяка дреха, която притежавате, вероятно има инструкции за грижа на етикета или е отпечатана върху плата. Макар че е много по-лесно да хвърлите всичко в пералнята или сушилнята и да натиснете "старт“, трябва да сортирате дрехите си според инструкциите на етикета или етикета. Разбирането на всички настройки на вашата пералня и разпознаването на символите, които производителите използват на етикетите, може да улесни прането ви.

Правилната грижа за прането означава използване на подходяща вода и температура на сушилнята. Вашата пералня може да има някои недостатъчно използвани настройки на машината, които могат да ви помогнат да изперете дрехите си. За сушене някои дрехи изобщо не бива да се поставят в сушилнята, така че е добра идея да имате определено място за окачване или поставяне на дрехите в хоризонтално положение в деня на прането. И накрая, ако трябва да смесвате тъкани с различни инструкции за грижа, използвайте най-ниската препоръчителна температура на водата и най-нежния цикъл на сушене между тях.







