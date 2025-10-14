ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Защо да внимаваме с протеина на прах
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:51Коментари (0)430
©
Протеинът на прах е популярен не само сред спортистите, но и тези, които търсят бързо покачване на мускулна маса или отслабване. Прекомерната или продължителна употреба на тези добавки може да бъде вредна, съобщава изданието Verywell Health, позовавайки се на научни изследвания.

Вреда от протеина на прах

Според Health Harvard, протеиновите прахове, особено тези, направени от суроватка или казеин, могат да причинят стомашни проблеми при някои хора. Това важи особено за тези, които консумират протеинови прахове на млечна основа и имат алергии към тях. Тези продукти могат да причинят подуване на корема, диария или стомашни спазми.

Освен това, растителните прахове (като соя, грах) понякога могат да причинят подуване на корема поради високото си съдържание на фибри.

Американската сърдечна асоциация съобщава, че някои протеинови прахове могат да съдържат големи количества добавена захар. Препоръчителният дневен прием на добавена захар е 24 грама за жени и 36 грама за мъже. Струва си да избирате прахове, които съдържат по-малко от 5 гр захар на порция, съветва здравният формат.

Някои протеинови прахове могат да съдържат над 1200 калории след приготвяне, особено ако се смесят с фъстъчено масло или други висококалорични съставки. С течение на времето това може да доведе до наддаване на тегло и повишени нива на кръвната захар. Някои протеинови добавки могат да имат и по-нисък гликемичен индекс, което означава, че причиняват по-бавно и по-малко покачване на кръвната захар. Това може да е полезно за хора с диабет.

Изданието посочва, че при хора с хронично бъбречно заболяване, консумацията на прекомерни количества протеин може да влоши бъбречната функция. Важно е обаче да се отбележи, че този риск не се отнася за хора със здрави и нормално функциониращи бъбреци. 

Националният център за здравни изследвания съобщава, че някои протеинови прахове съдържат добавки като кофеин, креатин или изкуствени подсладители, които не винаги са очевидни на етикета. Тези съставки могат да имат редица странични ефекти: 

Кофеин - прекомерната консумация може да причини тремор, мигрена или проблеми със съня

Креатинът може да причини временно наддаване на тегло, дехидратация, стомашно разстройство или мускулни крампи. Креатинът може също да не е подходящ за хора с бъбречни или чернодробни проблеми.

Изкуствените подсладители са безопасни за повечето хора в умерени количества. Някои видове подсладители, особено захарните алкохоли, са свързани със стомашно-чревни симптоми, пише actualno.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Деян Донков заживя в Пловдив с новата доста по-млада любима
13:07 / 14.10.2025
Петър Дилов: Над 20 милиона японци започват деня си с българско к...
10:04 / 14.10.2025
Зуека: Моята свобода е в личния ми избор
09:40 / 14.10.2025
Честито на най-неприятния образ от "Откраднат живот"
22:22 / 13.10.2025
MTV слага край на каналите си в Европа, ето датата
16:59 / 13.10.2025
До 50 грама ракия на ден и то със салата
10:51 / 13.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Икономическа зона "Тракия"
Специализирани полицейски операции в страната
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: