Zara изтри рекламите си заради обвинения, че моделите им са нездравословно слаби
Автор: Илиана Пенова 15:19
©
Zara отговаря на искането да премахне реклами с "нездравословно слаби“ модели, пише People.

В сряда, 6 август, Органът за рекламни стандарти  (ASA) - независимият регулатор на рекламата в Обединеното кралство - поиска от модния търговец на дребно да свали две реклами за рокля и риза с голям размер, за които се твърди, че нарушават индустриалните стандарти.

Въпреки че беше поискано да бъдат премахнати две реклами на Zara, общо четири реклами бяха сигнализирани от член на обществеността, който смяташе, че моделите на изображенията са твърде слаби, каза мениджърът на ASA Media and Public Relations Matthew Wilson пред USA Today .

В понеделник, 11 август, Zara отговори на противоречията около премахването на реклами. Модният търговец също така отбеляза ангажимента си към "отговорно съдържание“ и спазване на "строги насоки“ по отношение на моделите в изявление, споделено с PEOPLE. 

"Отбелязваме решението на ASA след индивидуална жалба относно две изображения на нашия уебсайт, които премахнахме, когато ASA ни уведоми“, заяви говорител на Zara в изявлението. 

"Ние сме ангажирани с отговорното съдържание и следваме строги насоки и контрол при избора и фотографирането на модели, както и при избора на изображения“, продължава изявлението.

Zara също така отбеляза, че следва "ключови препоръки“ от UK Model Health Inquiry, в които се посочва, че моделите "трябва да предоставят медицинско свидетелство, удостоверяващо доброто им здравословно състояние“, като марката потвърди, че този ангажимент е "спазен“ в този случай.

"Ние също така осигуряваме здравословна среда зад кулисите в съответствие с тези препоръки“, казва търговецът на дребно.

Премахнатите изображения бяха достъпни само на уебсайта на Zara. Като политика, модната марка не рекламира извън собствените си платформи и канали.

Двете реклами, които бяха свалени от уебсайта на търговеца на дребно, представяха модели с "стърчащи ключици“, пише ASA в своите  констатации .

Рекламата за риза с голям джоб от колекцията ZW в цвят Oyster-White привлече вниманието към горната част на гърдите на модела поради ниското деколте на дрехата. Според ASA това създаде "фокусна точка около ключицата ѝ“, която беше "изпъкнала“.

Освен това, позата на модела е правила ръцете ѝ да изглеждат "много стройни“, съобщи агенцията.

Втората реклама беше за обемната комбинирана къса рокля на Zara в екрю (мръснобяло). Според констатациите на ASA , изображението е привлякло вниманието към "забележимо тънките“ крака и позицията на ръцете на модела, които са правили тялото ѝ да изглежда "леко непропорционално“.

Според ASA, косата на модела е правила главата ѝ да изглежда "леко измършавяла“ поради гладкия си кок.

Според агенцията, Zara твърди, че двамата модели, представени в премахнатите реклами, "са работили за известни модни марки“ и е предоставила медицинско удостоверение, доказващо, че са в добро здравословно състояние.







