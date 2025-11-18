ИЗПРАТИ НОВИНА
Задължително направете това, преди да похапнете авокадо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:37Коментари (0)162
©
Само вътрешността на авокадото е годна за консумация и това е факт, известен на всеки. Обикновено то се разрязва през средата до костилката и след това двете половинки се отделят от нея чрез издърпване. Много хора използат малка лъжичка за издълбаване на меката част на авокадото. Но независимо от това дали просто ще го нарежете на парченца или ще издълбаете вътрешността му с помощта на лъжица е важно да спазвате едно основно правило преди консумацията му.

Какво задължително трябва да направите преди консумацията на авокадо

Кожата на авокадото често съдържа прах, бактерии и остатъци от пестициди. Измиването му преди рязане е лесен начин да се предпазите от хранително отравяне и да направите плода по-безопасен.  

 

Защо е важно да миете авокадото пред консумация? Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) установи, че повече от 17% от кожите на авокадото са дали положителни резултати за Listeria monocytogenes, патоген, който може да причини сериозно заболяване.

Това може да бъде опасно за бременни жени и възрастни хора с отслабена имунна система. Дори и да не ядете кората на авокадото, бактериите могат лесно да попаднат върху месестата част на плода, когато го нарежете. Така че правилното му измиване може да намали този риск.

За да измиете безопасно авокадото преди употреба, следвайте тези съвети: измийте добре ръцете си, зплакнете авокадото под студена течаща вода. Не е необходимо да използвате сапун или препарат за миене на съдове. Внимателно разтъркайте с четка за храна или с ръце, за да премахнете замърсяванията и микроорганизмите. Подсушете с чиста кърпа или кухненска хартия преди рязане, за да предотвратите кръстосано замърсяване и подхлъзване на ножа. Използвайте чиста дъска за рязане и нож, за да нарежете авокадото.

Съвети за правилно съхранение на авокадо

За да запазите авокадото свежо и безопасно за консумация, е важно да спазвате тези правила за съхранение:

сухо съхранение - влагата, останала по повърхността след измиване, може да допринесе за образуването на мухъл или разваляне; 

съхранявайте на хладно и сухо място или в хладилник;

избягвайте съхранение във вода - това може да насърчи растежа на бактерии;

Съхранявайте в хладилник, за да забавите узряването - узрелите плодове могат да се съхраняват в хладилник за 3-5 дни, за да се забави производството на етилен и да се удължи срокът им на годност.

Не съхранявайте неузрели плодове в хладилник - това може да повлияе на естествения процес на зреене и текстурата им.







Статистика: