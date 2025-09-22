ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задължително изхвърлете тези храни от фризера
Размразена храна
Колко пъти сте размразявали месо или зеленчуци и сте решавали в последния момент да не ги готвите? Ако ги върнете в хладилника или фризера, за съжаление ще трябва да ги изхвърлите, тъй като всеки път, когато размразявате и след това замразявате отново дадена храна, увеличавате шансовете за развитие на бактерии. Не забравяйте, че ако храната остане на стайна температура повече от два часа, трябва да я изхвърлите.
Забравени остатъци от храна
Колко пъти сте слагали кутията за обяд на майка си в хладилника или фризера и сте забравяли, че е там? Сготвената храна, когато е оставена във фризера, трябва да се консумира в рамките на 3-4 месеца. Така че, ако имате остатъци от храна за по-дълъг период от време, ще трябва да ги изхвърлите.
Развалени кубчета лед
С течение на времето ледът поема миризмите на храните около него. Така че, ако вашите кубчета лед започнат да миришат, трябва да ги изхвърлите и да си направите нови. Когато правите кубчета лед, трябва да ги съхранявате в херметически затворен контейнер или торбичка.
Стар сладолед
Ако по някаква причина забравите сладолед във фризера си за повече от три месеца, тогава трябва да го изхвърлите. Като цяло сладоледът, както и другите млечни продукти, остава пресен в хладилника в продължение на три месеца. Във всеки случай обаче трябва да знаете срока на годност, посочен на опаковката.
