Задължително изхвърлете тези храни от фризера
Автор: ИА Фокус 21:55
©
В хладилника – а много от нас и във фризера – съхраняваме всичко: от хляб и зеленчуци до храната от снощи. Но понякога претоварваме хладилника си с храна, която е забравена там за много по-дълго, отколкото е безопасно. Ако не можете да си спомните кога за последен път сте почиствали хладилника си, тогава трябва да проверите дали съхранявате някой от следните видове храни:

Размразена храна

Колко пъти сте размразявали месо или зеленчуци и сте решавали в последния момент да не ги готвите? Ако ги върнете в хладилника или фризера, за съжаление ще трябва да ги изхвърлите, тъй като всеки път, когато размразявате и след това замразявате отново дадена храна, увеличавате шансовете за развитие на бактерии. Не забравяйте, че ако храната остане на стайна температура повече от два часа, трябва да я изхвърлите.

Забравени остатъци от храна

Колко пъти сте слагали кутията за обяд на майка си в хладилника или фризера и сте забравяли, че е там? Сготвената храна, когато е оставена във фризера, трябва да се консумира в рамките на 3-4 месеца. Така че, ако имате остатъци от храна за по-дълъг период от време, ще трябва да ги изхвърлите.

Развалени кубчета лед

С течение на времето ледът поема миризмите на храните около него. Така че, ако вашите кубчета лед започнат да миришат, трябва да ги изхвърлите и да си направите нови. Когато правите кубчета лед, трябва да ги съхранявате в херметически затворен контейнер или торбичка.

Стар сладолед

Ако по някаква причина забравите сладолед във фризера си за повече от три месеца, тогава трябва да го изхвърлите. Като цяло сладоледът, както и другите млечни продукти, остава пресен в хладилника в продължение на три месеца. Във всеки случай обаче трябва да знаете срока на годност, посочен на опаковката.







