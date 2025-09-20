ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
Учени от НАСА предупредиха, че Слънцето може би се "събужда“ от период на относителна неактивност и започва да изстрелва слънчеви изригвания , което ще доведе до десетилетия потенциално опасно космическо време.
В ново проучване, публикувано в The Astrophysical Journal Letters, изследователите анализираха множество аспекти на слънчевата активност, включително ветрове, сила на магнитното поле и брой на слънчевите петна. Те установиха, че са във възходяща тенденция от 2008 г. насам и биха могли да се повишат още повече в бъдеще.
Слънцето – което е в 11-годишен цикъл на активност - ще навлезе в продължителен период на спокойствие, известен като "слънчев минимум“. Но прeди това е достигнало най-високия си брой слънчеви петна от повече от 20 години и е изхвърлило рекорден брой изригвания от клас X - най-мощният вид експлозия, която може да произведе.
Земята беше ударена от няколко големи геомагнитни бури, които нарушиха магнитното поле на планетата. Едно от тях през май 2024 г. предизвика едни от най-ярките сияния от векове насам.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Бившата половинка на Мартин Елвиса изпадна в тежка нервна криза
14:12 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Адвокатка остави Ники Кънчев без думи
11:40 / 20.09.2025
Азис с неочаквано разкритие за бъдещето си
11:23 / 20.09.2025
Емили блесна с нов хит: Родос е на Екватора, аз съм в средата на ...
09:54 / 20.09.2025
Трима се разделиха с "Игри на волята"
08:42 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS