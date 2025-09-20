ИЗПРАТИ НОВИНА
Забравете за комбинацията между тези храни, възможно е да ви навреди
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:53Коментари (0)404
Така например, кафето плюс сандвич със сирене няма да се възприемат добре от организма, тъй като хлябът и захарта насищат тялото с въглехидрати, но в същото време пречат на абсорбцията на калций, съдържащ се в сиренето.

Картофите с масло са ​​безполезни. Тези два продукта увеличават нивото на мазнините, тъй като този зеленчук насърчава производството на инсулин, който стимулира образуването на мастни клетки.

Картофите с яйца също са неподходящи. Калций и желязо - компоненти на яйцата, слабо комбинирани с минералите в картофите. Това може да доведе до анормална стомашна функция.

Комбинацията от домати и краставици, които са познати на повечето хора, може също да причини проблеми със стомашно-чревния тракт. Експертите съветват тези зеленчуци да се отделят, защото те съдържат различни ензими, които блокират абсорбцията един на друг.

Трябва също да се въздържате от ядене на месо със сирене и тестени изделия. Цинкът в сиренето блокира фосфора от месото и в комбинация с въглехидратите причинява ферментация и стомашна болка.

Мляко и банани. Плодовете, особено сладките, трябва винаги да се ядат отделно, а не да се комбинират с други храни. В противен случай храносмилането може да се затрудни.

Експерти установиха, че съществува пряка връзка между психичното здраве и факта, какви кобинации от продукти приема човек, пише саътът zdrave.to

 








