ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Забраняват пушенето и на открито
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:03Коментари (0)682
© Фокус
Коалиционното правителство на Испания одобри законопроект, ограничаващ пушенето на обществени места, който може да има значително въздействие върху туристите, пише Euronews, цитиран от investor.

Предложените промени забраняват пушенето на традиционни и електронни цигари на открити места, включително спортни съоръжения, плажове, тераси на ресторанти и барове.

"Винаги ще поставяме общественото здраве пред частните интереси“, заяви пред репортери испанският министър на здравеопазването Моника Гарсия. "Всеки има право да диша чист въздух и да живее по-дълго и по-добре“, добави тя.

Предложените мерки срещнаха съпротива от страна на собствениците на ресторанти и барове, които твърдят, че културата на целогодишно хранене на открито в Испания се подхранва значително от клиентите, които пушат.

Пушенето на закрито в страна е забранено от 2011 г.

Испания се бори с културата на пушенето

Предложеният законопроект може значително да промени преживяването на туристите, които посещават популярните дестинации в Испания. Привлекателността на страната за пътуващите традиционно включва не само климата и културата, но и наличието на безмитни тютюневи изделия и по-ниските цени на цигарите.

Съгласно новия законопроект, конвенционалните цигари, заедно с електронните, наргилетата и устройствата, използвани за нагряване на тютюн и други вещества, ще бъдат забранени за употреба на открити места като плажове, тераси на ресторанти и барове, стадиони, спортни центрове, детски площадки, автобусни спирки и образователни институции.

Законопроектът също така цели да наложи по-строг контрол върху маркетинга и дистрибуцията на електронни цигари и вейпове като част от по-широките усилия за контрол на тютюнопушенето.

Все още няма индикации кога тези мерки ще влязат в сила. Законопроектът трябва да бъде одобрен от парламента и може да бъде изменен.

Европа предприема мерки за ограничаване на тютюнопушенето на открито

Дебатът във Испания следва последните мерки, предприети от Франция през юли. Там вече е незаконно да се пуши на открито, включително на плажове, в паркове, обществени градини, пред училища, автобусни спирки и спортни съоръжения. Законът обаче изключва терасите на кафенета и барове, както и електронните цигари от ограниченията.

Инициативата отразява по-широката европейска тенденция към по-строги регулации за тютюна, въпреки че континентът поддържа най-високите нива на пушене сред възрастните в света – приблизително 25%.

Според статистиката на испанското здравно министерство, смъртните случаи, свързани с тютюнопушенето, отнемат живота на над 50 хил. испанци годишно – приблизително 137 смъртни случая дневно.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Хороскоп до 28 септември
10:33 / 22.09.2025
"Прощавам му": Вдовицата на Чарли Кърк с послание, което Америка ...
09:53 / 22.09.2025
Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D, по-чер...
09:53 / 22.09.2025
Легендарният първи артист на "Пайнер" днес става на 60, известен ...
08:23 / 22.09.2025
Отложиха есента
22:37 / 21.09.2025
Частично слънчево затъмнение днес
20:20 / 21.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
10:13 / 21.09.2025
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
22:17 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
17:08 / 21.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Пловдив отбелязва Деня на Независимостта
Отбелязване на Деня на Независимостта
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: