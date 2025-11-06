ИЗПРАТИ НОВИНА
Забраните, които трябва да спазваме на днешния празник
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:00
©
В православието днешният ден, 6 ноември, е посветен на Константинополския патриарх Павел Изповедник, Свети Лука. По Стария църковен календар днес е празникът на иконата на Божията майка "Радост на всички скърбящи“, на която се молим за утеха от скръбни мисли.

Поличби, обичаи и забрани, свързани с празника

Знаците, свързани с времето, помагали на предците ни да разберат какво да очакват от времето. Има няколко вярвания, свързани с времето на днешната дата. Ако е паднал сняг, след 40 дни ще настъпи люта зима. Ако през нощта звездите блестят ярко - ще стане по-студено. Ако в горите има малко гъби, това означава, че ще има студена есен. Ако стане по-топло, това означава, че зимата ще закъснее.

Обичаите на 6 ноември до голяма степен се определят от църковния празник, който се пада на този ден. Денят на св. Павел се е смятал за много благоприятен за риболов и приготвяне на рибни ястия. В миналото на този ден жените са се занимавали с ръкоделие, чистене и пране. Вярвало се, че носенето на чисти дрехи носи късмет. Смята се също за добра поличба да се обещае нещо и да се спази даденото обещание.

Според вярванията на нашите предци, 6 ноември е нещастен празник за сватби и дълги пътувания. Забранено е да се дават обещания, които не може да бъдат спазени. На жените е забранено да извършват физически тежка работа, тъй като това ще им донесе здравословни проблеми.

Свети Павел е живял през четвърти век и е родом от Солун. От ранна възраст той е бил дълбоко религиозен, молил се е много и е изучавал Светото писание. Смятан е за един от най-образованите хора на своето време.

След смъртта на патриарх Александър, Павел става глава на Константинополската епархия. Това е време, когато християните в източната част на Римската империя са преследвани от арианите, еретици, към които принадлежи император Констанций. Те отстранили Павел от длъжност и на негово място поставили арианеца Евсевий. Но съдбата отредила друго: Евсевий умрял скоро след това и светецът се завърнал в Константинопол.

След това Констанций отново изгонил Павел в Рим. Западният император Констанс, който подкрепял православните, поискал Павел да бъде възстановен на патриаршеския престол и заплашил Констанций с война. Павел бил възстановен за известно време, но император Констанс бил убит. Патриархът бил заточен в Армения, където в град Кукуз през 350 г. ариани убили светеца по време на служба. 

През 381 г. император Теодосий Велики пренася мощите на светеца в Константинопол. Те остават там в продължение на много векове, а през 1326 г. са пренесени във Венеция, където се намират и днес.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Статистика: