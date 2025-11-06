ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Забраните, които трябва да спазваме на днешния празник
Поличби, обичаи и забрани, свързани с празника
Знаците, свързани с времето, помагали на предците ни да разберат какво да очакват от времето. Има няколко вярвания, свързани с времето на днешната дата. Ако е паднал сняг, след 40 дни ще настъпи люта зима. Ако през нощта звездите блестят ярко - ще стане по-студено. Ако в горите има малко гъби, това означава, че ще има студена есен. Ако стане по-топло, това означава, че зимата ще закъснее.
Обичаите на 6 ноември до голяма степен се определят от църковния празник, който се пада на този ден. Денят на св. Павел се е смятал за много благоприятен за риболов и приготвяне на рибни ястия. В миналото на този ден жените са се занимавали с ръкоделие, чистене и пране. Вярвало се, че носенето на чисти дрехи носи късмет. Смята се също за добра поличба да се обещае нещо и да се спази даденото обещание.
Според вярванията на нашите предци, 6 ноември е нещастен празник за сватби и дълги пътувания. Забранено е да се дават обещания, които не може да бъдат спазени. На жените е забранено да извършват физически тежка работа, тъй като това ще им донесе здравословни проблеми.
Свети Павел е живял през четвърти век и е родом от Солун. От ранна възраст той е бил дълбоко религиозен, молил се е много и е изучавал Светото писание. Смятан е за един от най-образованите хора на своето време.
След смъртта на патриарх Александър, Павел става глава на Константинополската епархия. Това е време, когато християните в източната част на Римската империя са преследвани от арианите, еретици, към които принадлежи император Констанций. Те отстранили Павел от длъжност и на негово място поставили арианеца Евсевий. Но съдбата отредила друго: Евсевий умрял скоро след това и светецът се завърнал в Константинопол.
След това Констанций отново изгонил Павел в Рим. Западният император Констанс, който подкрепял православните, поискал Павел да бъде възстановен на патриаршеския престол и заплашил Констанций с война. Павел бил възстановен за известно време, но император Констанс бил убит. Патриархът бил заточен в Армения, където в град Кукуз през 350 г. ариани убили светеца по време на служба.
През 381 г. император Теодосий Велики пренася мощите на светеца в Константинопол. Те остават там в продължение на много векове, а през 1326 г. са пренесени във Венеция, където се намират и днес.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Една от най-красивите ни волейболистки празнува днес
08:58 / 06.11.2025
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
22:53 / 05.11.2025
Секси участничка в "Хелс китчън" чака бебе
20:44 / 05.11.2025
Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
17:18 / 05.11.2025
Крисия призна в ефира на bTV, че наистина има мъж до себе си
13:20 / 05.11.2025
Рачков в прегръдките на две красавици, едната не е неговата
11:12 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS