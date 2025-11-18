ИЗПРАТИ НОВИНА
Забраните, които трябва да спазваме на 19 ноември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:24
©
На 19 ноември, е празникът на светия пророк Авдий и св. мъченик Варлаам в православния календар. Ето какви са народните знаци, поличбите и забраните, свързани с този църковен празник. В утрешния ден се спазва и една важна забрана, свързана с храната.

Житие на св. Авдий и св. Варлаам

Той се смята за пророк на Стария завет, един от малките пророци. Основният източник на знания за него е Книгата на пророк Авдия - най-кратката книга на Стария завет, съдържаща само 21 стиха. Точният период от живота на Авдия е неизвестен. 

 

Библейските учени предполагат, че той е живял след разделянето на обединеното царство Израел, около IX-VIII век пр.н.е. Вероятно е пророкувал по време на упадък на царството Израел и възход на Едом. Авдия предсказва наказание за гордост и насилие срещу Израел.

Точният период от живота на светеца е неизвестен, но според преданието той е живял през първите векове на християнството, вероятно през III–IV век. Според една от версиите Варлаам е бил воин или благородник, който се е отказал от идолопоклонството и е приел християнската вяра.

Той отказал да принесе жертви на езически богове, което разгневило владетелите или езическите управници. Заради това бил измъчван и убит, което го направило мъченик – тоест някой, който свидетелства за вярата на Христос с цената на собствения си живот.

Св. мъченик Варлаам е родом от Антиохия Сирска. Той пострадал с мъченическа смърт по времето на император Диоклетиан през 304 година. Варлаам бил принуден към идолослужение, но той издържал мъчениски наказанието заради вярата си. В дланта му поставили жар с тамян и смирна, но въпреки това отказал принесе жертва на идолите. Светецът не разтворил ръката си и тя изгоряла.

 

Поличби и забрани на 19 ноември

Топъл и ясен 19 ноември вещае мека зима, снегът ще падне по-късно. Студен или снежен ден означава, че зимата ще бъде сурова и ранна. Мъгла сутрин обещава слана и ясен ден.

На този ден, според народното поверие, не бива да изхвърляте остатъците от храна - по-добре е да ги дадете на животните, тъй като това носи просперитет и предпазва от бедност. Също така не се препоръчва да напускате дома си без спешна нужда, особено след залез слънце, защото се смята, че по това време е лесно да се хванете болест или да си навлечете ненужни неприятности.

Пророк Авдий е почитан в народната и църковната традиция като покровител на семейството и домашния уют. В деня, в който се почита паметта му, вярващите се обръщат към него с молба за мир, ред и благополучие в семейството. А към светия мъченик Варлаам хората се обръщат с кратка, но искрена молитва: "Моли се на Бога за нас!“, поверявайки му вярата и молбите си.







