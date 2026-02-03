ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
За втори път Райна заряза Коцето
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:30Коментари (0)1080
©
Изпълнителката е обяснила, че няма възможност да излезе на сцената на столичната зала в края на март тази година, тъй като има други ангажименти. Феновете се надяваха бившите любовници, станали известните като "пилетата на чалгата", да се съберат отново професионално, тъй като през годините изпяха няколко култови дуетни парчета.

"За съжаление, Райна ще е на планувана почивка", кратко коментира Коцето, без да разкрива повече детайли от комуникацията между двамата.

Райна е известна с екзотичните си воаяжи и рядко се задържа в България, като предпочита да прекарва свободното си време на далечни острови. Вероятно затова Райна няма да може да се появи на концерта, но фенове се съмняват, че певицата от Сандански умишлено пропуска изявата. Попфолк почитателите предполагат, че Райна още не е простила на Константин, че я заряза и предпочете да създаде семейство с по-младата от нея Надя, с която вече се радват на две деца.

През годините фолкпевицата и Коцето на няколко пъти се събираха за по-малко мащабни професионални изяви, като опитваха да убедят феновете си, че нямат проблеми помежду си. Въпреки това Коцето си е признавал, че трудно общува с Райна, докато с другите си бивши гаджета е в отлични отношения.

"Сама напуснах живота му. Взех това решение. Имаше много дълъг период, в който той ме молеше да размисля, но бях категорична, защото знам какво искам да ми се случи в този живот и в отношенията ми с човека, който ще бъде с мен в бъдеще. Той искаше дете, а аз - не, защото не чувствах сигурност в него. После тази несигурност беше подплатена с факти", коментира преди време Райна, разкривайки че нечестността и изневярата дълбоко я нараняват, пише HotArena.


Още по темата: общо новини по темата: 3240
03.02.2026 Легендарна българка днес става на 88 години!
03.02.2026 Алекс Сърчаджиева: Можем наистина да решим да се оженим с Филип Буков
03.02.2026 Децата на известни актьори очакват първото си бебе
03.02.2026 Той умира, докато тя държи ръката му и прошепва: "Обичам те"
03.02.2026 Бебе в семейството на Теа и Наум Шопов
03.02.2026 Дъщерята на фолк певица стана репортер на Nova
предишна страница [ 1/540 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Pandora Winter Love Story ТУРНЕ: Магията на споделените моменти з...
15:55 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Пътешественик: Столицата на Колумбия няма нищо общо с представата...
08:12 / 03.02.2026
Едно от най-емблематичните заглавия на XXI век се завръща на голе...
16:19 / 02.02.2026
Dara иска да се откаже от "Евровизия"
12:48 / 02.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Делото Епстийн
Три трупа са открити в хижа
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: