|За втори път Райна заряза Коцето
"За съжаление, Райна ще е на планувана почивка", кратко коментира Коцето, без да разкрива повече детайли от комуникацията между двамата.
Райна е известна с екзотичните си воаяжи и рядко се задържа в България, като предпочита да прекарва свободното си време на далечни острови. Вероятно затова Райна няма да може да се появи на концерта, но фенове се съмняват, че певицата от Сандански умишлено пропуска изявата. Попфолк почитателите предполагат, че Райна още не е простила на Константин, че я заряза и предпочете да създаде семейство с по-младата от нея Надя, с която вече се радват на две деца.
През годините фолкпевицата и Коцето на няколко пъти се събираха за по-малко мащабни професионални изяви, като опитваха да убедят феновете си, че нямат проблеми помежду си. Въпреки това Коцето си е признавал, че трудно общува с Райна, докато с другите си бивши гаджета е в отлични отношения.
"Сама напуснах живота му. Взех това решение. Имаше много дълъг период, в който той ме молеше да размисля, но бях категорична, защото знам какво искам да ми се случи в този живот и в отношенията ми с човека, който ще бъде с мен в бъдеще. Той искаше дете, а аз - не, защото не чувствах сигурност в него. После тази несигурност беше подплатена с факти", коментира преди време Райна, разкривайки че нечестността и изневярата дълбоко я нараняват, пише HotArena.
