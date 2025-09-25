ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|За разлика от Натали Трифонова Мартин Чой пази личния си живот от публичност
От бойните изкуства към високите скорости
Мартин навлиза в света на спорта с таекуондо и достига черен пояс, но страстта му към мотоциклетите го отвежда в състезанията.
Баща му Гинам Чой, който също има "бензин в кръвта си“, запалва пламъка на любовта към мотоциклетизма, пишат от БНР. Така Мартин започва кариерата си на 13-годишна възраст, като първото му състезание е на софийския околовръстен път през 1997 г.
През годините той печели над 20 титли в български и европейски шампионати, включително в Superstock 1000 и Superbike категории. Неговият основен мотоциклет е Suzuki GSX 1000R, с който участва в различни състезания.
Състезателят с корейски корени е роден през 1984 г. в град София.
Той е баща на дъщеря на име Киара, чиято майка остава анонимна. Въпреки че не разкрива много за личния си живот, отношенията му с майката на детето му са обект на обществено внимание.
Мартин е известен с това, че държи личния си живот в тайна, далеч от светлините на прожекторите.
Мартин е понат със своята отдаденост и дисциплина. Той често споделя, че винаги си поставя ясни цели и работи упорито, за да ги постигне. Тази философия го прави не само успешен състезател, но и уважаван човек в обществото.
Извън състезанията, Мартин Чой активно се ангажира с инициативи, насочени към повишаване на безопасността на пътя. Той участва в кампании за информираност и обучения за безопасно шофиране, особено сред младите шофьори.
Мартин използва социалните си мрежи предимно, за да насърчава безопасното шофиране и да намалява рисковете от пътнотранспортни произшествия. Той вярва, че личният пример и активното участие в обществени инициативи са ключови за постигане на реални промени в поведението на шофьорите.
Мартин Чой е пример за това как страстта, упоритостта и отдадеността могат да доведат до успех. Неговата история вдъхновява младите хора да преследват мечтите си.
Със своите успехи на пистата и извън нея, Мартин Чой продължава да бъде символ на българския дух и стремеж към върхови постижения, пише Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1421
|предишна страница [ 1/237 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Гала седна на стола на Ралица Паскалева
11:22 / 25.09.2025
Нешка Робева: От Ванга знам, че за тези престъпления се плаща до ...
11:12 / 25.09.2025
"Мисис Баба" написа автобиографичен роман
10:26 / 25.09.2025
Трима българи и украинец заседнаха с яхтата си край частен остров...
08:06 / 25.09.2025
Съдят Филип Киркоров заради дългове по кредити
23:02 / 24.09.2025
Комар уби милионерска наследница
20:23 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS