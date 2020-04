© За да покажат, че дори и в трудни времена българските уиски ентусиасти може да са сплотени и заедно да се наслаждават на “водата на живота", дори и от разстояние, от The Whisky Library, съвместно с Максиъм България и Уиски Фест София, се включват в инициативата за Виртуален уиски бар. Ето какво споделят от там за читателите на Plovdiv24.bg:



"Каним Ви на първия ни Онлайн майсторски клас, в който ще имате удоволствието да се насладите на пет уискита от “бижуто на северен Хайленд" – дестилерията The Dalmore. Наш специален гост-лектор, пряко от Шотландия, ще бъде Daryl Haldane – Head of Whisky Experience за Whyte & Mackay.



Лектори на събитието:



- Богдан Кехайов – Brand Ambassador на The Dalmore за България, Уиски консултант в Thе Whisky Library;



- Владимир Николов – Директор Продажби и Маркетинг, Максиъм България, организатор на Уиски Фест София;



- Ивайло Симеонов – Уиски консултант в The Whisky Library;



Ще опитаме:



The Dalmore 12YO



The Dalmore 15YO



The Dalmore 18YO



The Dalmore King Alexander III



The Dalmore Vintage 2001 15YO



Цена: 50 лв., дегустационният сет включва 5 уискита по 25мл.



Доставка: Безплатна за Пловдив и София, за други населени места - с куриер;



Кога: 30 април 2020г., 20:00ч.;



Къде: На живо от Facebook страниците на The Whisky Library и Whiskey Fest Sofia;



За заявка на дегустационен сет: 0894 747 949 или на Лично съобщение към страницата на The Whisky Library;



За град Пловдив ще може да заявите своя дегустационен сет до вторник(28.04) включително, а за София и други населени места до понеделник(27.04) включително."



Останете си вкъщи!



#stayhome #консумирайотговорно