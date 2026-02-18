ЗАРЕЖДАНЕ...
|За 45 минути Кати взима 4000 евро
"Безценна съм! 4000 евро за 45 минути. Моят меден глас, не го пускам хей така! Господин Хейт! (С твоето мръсно подсъзнание, затъваш) Облекчи ли се?“. Откакто реши да се завърне на музикалната сцена, Кати се сблъсква с много негативни реакции по повод новите й песни и клипове. "Забавно ми е с хейтърите! Бълват злоба, но дано им става по-добре! Може би и за увеличението на тока аз съм виновна“, обясни тя.
Когато беше на върха на славата си, блондинката беше една от най-скъпоплатените. "Взимах най-високия хонорар за онова време -цели 1000 лева. Никой тогава не взимаше толкова - нито Ивана, нито Камелия, нито Глория, никой. След мен хората крещяха и припадаха, искаха да ме докоснат, гледаха ме като божество. Трябваше да се движа с охрана, просто защото бях звезда“, заяви през есента по NOVA тя. Очевидно и сега тя смята, че заслужава хонорар като за прима, тъй като си е сложила цена, каквато взимат и колежките й Глория, Камелия, Деси Слава и Анелия. Те обаче правят две части по 45 минути за 4000 евро.
Най-високите хонорари в попфолка са 8000 евро, които дават единствено на Галена, Преслава и Емануела. Същите пари иска и Мария, но откакто се омъжи за четвърти път, е редуцирала участията си. На 6000 евро се изявяват Софи Маринова, Емилия, Константин, Меди и Джордан. Близо до тези пари взимат Ивана, Галин, Джена, Тони Стораро и Теди Александрова. В дъното на класацията са Биляниш, Соня Немска и Диона, които пеят за хилядарка в новата валута.
