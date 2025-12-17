ЗАРЕЖДАНЕ...
|Юксел Кадриев предизвика буря от коментари
|Юксел Кадриев започна седмицата с доза самоирония и житейска мъдрост, която моментално предизвика реакции в социалните мрежи.
Телевизионният водещ публикува кадър от разходка край яхтено пристанище, но не снимката, а посланието към нея се превърна в истински хит.
"Банда, така и така е понеделник, та не е зле да си го напомним!“, написа Кадриев, а след това поднесе и своя "най-труден урок за научаване“. С усмивка и типичния си хумор той призна: "Най-трудният урок не е да се научиш да слушаш тялото си, а да се научиш да слушаш жена си!“.
Думите му предизвикаха буря от коментари – едни се смяха и се разпознаха в шегата, други побързаха да го подкрепят, а трети видяха в написаното закачлив намек към личния му живот. Както често се случва, Юксел успя с няколко изречения да разпали любопитството и да накара мрежата да говори.
С чувство за самоирония и добро настроение водещият доказа, че понякога един понеделник може да започне и с усмивка, стига някой да напомни най-важния житейски урок – особено когато става дума за жените, пише "Блиц".
