|YouTube с ограничение за потребители с безплатни акаунти
Неограничен достъп до текстове вече е наличен само за платени абонати.
Преди това Google започна тестове на функция за публикуване на текстове на песни, достъпна за потребители на YouTube Music Premium, и сега ограничението изглежда е официално. Потребителите на безплатни версии могат да разглеждат текстове на до пет песни месечно. След достигане на този лимит се показват само първите няколко реда от текста.
За достъп до пълните текстове на песни се изисква абонамент за YouTube Premium или Music Premium. Потребителите съобщават, че вече няма как да гледат текстове на песни без платен абонамент.
Тъй като Google не е направил официално съобщение по въпроса, The Verge се свърза с компанията за потвърждение.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
