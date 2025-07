Yettel дава старт на предварителните поръчки за Nothing Phone (3)

© Най-новият смартфон от Nothing – Phone (3) 5G с 512 GB памет – вече може да бъде поръчан в онлайн магазина на Yettel, като до старта на официалните продажби на 1 август 2025 г. моделът се предлага на преференциална цена. Смартфонът идва в два елегантни цвята – бял и черен, и носи характерния минималистичен дизайн на бранда, обогатен с новата Glyph Matrix – интелигентна светлинна система, която придава нотка на индивидуалност на задния панел, съчетана с удобни нови функционалности.



Nothing Phone (3) е създаден с ясната мисия да предложи нещо различно – иновативен в дизайна си и верен на философията на бранда да съчетава най-новите технологии с лично, вдъхновяващо потребителско изживяване. Системата Glyph Matrix на гърба на телефона вече не е просто светлинен акцент, а интерактивен инструмент, който визуализира нотификации, състоянието на батерията, таймери и дори служи като екран за предварителен преглед при снимане – улеснявайки кадрирането. Това прави всекидневната употреба не само по-интуитивна, но и по-забавна.



Освен със своя дизайн, устройството впечатлява и с технически характеристики от висок клас – 16 GB RAM и 512 GB вградена памет, които гарантират бърза работа при ползване на множество приложения едновременно, както и достатъчно място за съхранение на всичко важно. Phone (3) оперира с процесора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, който предлага висока производителност, подходяща за работа, гейминг и всичко останало.



Операционната система също носи добавена стойност – Nothing OS е лека, бърза и изчистена, с функции като Flip to Record в новото пространство Essential Space и умната търсачка Smart Search, позволяваща бързо намиране на приложения, файлове и контакти. Това е устройство с характер, фокусирано върху реалната потребителска стойност, а не само върху техническите иновации.



Тройната основна камера на телефона е едновременно гъвкава и интелигентна – тя се справя отлично във всякакви ситуации, независимо дали снима портрети, пейзажи или нощни кадри. Състои се от три 50-мегапикселови сензора: основна камера с оптична стабилизация за ясни и детайлни снимки, перископна камера за прецизно приближение без загуба на качество – също с оптична стабилизация, и ултраширокоъгълен обектив за заснемане на повече от сцената в един кадър. Предната камера също впечатлява с 50 мегапиксела, което означава селфита с висока резолюция, богат контраст и автоматично замъгляване на фона за по-професионален вид на снимките.



Силициево-въглеродната батерия е най-голямата в историята на бранда – 5150 mAh и осигурява отлична издръжливост, като същевременно корпусът остава максимално компактен. Тя се зарежда със скорост от 65W когато се ползва кабел, с 15W безжично, а може да споделя и заряда на телефона с други устройства – съответно със 7.5W чрез Type-C кабел или 5W, ако и те поддържат безжично зареждане.



Моделът поддържа всички съвременни комуникационни технологии – 5G за ултрабърз мобилен интернет, eSIM за по-голяма гъвкавост без физическа SIM карта, VoLTE за кристално чисти гласови обаждания и ViLTE за видеоразговори с високо качество.



С покупката на Nothing Phone (3) 5G от Yettel клиентите получават смартфон с впечатляващ дизайн и модерни технологии, и едновременно с това могат да се възползват от множеството предимства на "Смартфон вселена“ – екосистема от услуги, създадена да удължи живота на устройството и да даде допълнителна стойност на потребителите.



Всеки смартфон идва с три години гаранция, вместо обичайните две, както и с възможност за сключване на застраховка "Смартфон протект“ с два вида покритие – за щети при инциденти или кражба, като за първата вноска не се дължи заплащане. Клиентите могат да разчитат на собствен сертифициран сервиз, заместващ телефон при ремонт и възможност за рециклиране на старото си устройство, като в замяна получават и отстъпка при следваща покупка.