|Waze все още отказва да въведе полезна функция
Въпреки популярността на идеята, разработчиците на приложението обясняват, че функцията все още не съответства на текущата пътна карта и е твърде рано да бъде добавена.
Waze в момента се фокусира върху други функции като предупреждения за училищни зони, "легнали полицаи“ и сливане на ленти. Технически предизвикателства и сложността на внедряване на средна скорост в различни региони също вероятно влияят на решението.
Следенето на средната скорост би помогнало на шофьорите да спазват правилата и да намали стреса при шофирането, но разработчиците се опасяват, че добавянето на още данни може да претовари интерфейса и да застраши безопасността.
Все пак, ако интересът на потребителите остане висок и Waze намери ненатрапчив начин за интеграция, функцията може да бъде добавена в бъдеща актуализация.
