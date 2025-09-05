Waze все още отказва да въведе полезна функция

© Шофьорите често използват Waze за информация и безопасност, но предложението за показване на средната скорост в зони с измерване на скорост засега не е одобрено.



Въпреки популярността на идеята, разработчиците на приложението обясняват, че функцията все още не съответства на текущата пътна карта и е твърде рано да бъде добавена.



Waze в момента се фокусира върху други функции като предупреждения за училищни зони, "легнали полицаи“ и сливане на ленти. Технически предизвикателства и сложността на внедряване на средна скорост в различни региони също вероятно влияят на решението.



Следенето на средната скорост би помогнало на шофьорите да спазват правилата и да намали стреса при шофирането, но разработчиците се опасяват, че добавянето на още данни може да претовари интерфейса и да застраши безопасността.



Все пак, ако интересът на потребителите остане висок и Waze намери ненатрапчив начин за интеграция, функцията може да бъде добавена в бъдеща актуализация.