|Waze се отказва от функция
Въпреки популярността на идеята сред потребителите, искането за "показване на средната скорост, когато сте в зона с измерване на средна скорост“ беше маркирано като "може да се разгледа“, но в крайна сметка беше счетено за несъответстващо на текущата пътна карта на приложението. Разработчиците на Waze подчертаха, че е просто твърде рано да се добави функцията, въпреки че признаха потенциалната ѝ стойност за бъдещо планиране.
Това решение изглежда е свързано с фокуса на компанията върху други нови функции, като например добавяне на предупреждения за училищни зони, "легнали полицаи“ и сливане на ленти. Колебанието на Waze може да се дължи и на технически предизвикателства или сложността на точното внедряване на такава функция в различни региони и видове зони със средна скорост.
Следенето на средната скорост помага на шофьорите да гарантират, че спазват правилата – особено в участъци, където дори краткотрайното превишаване на ограничението може да доведе до санкции. Наличието на обратна връзка в реално време би намалило тревожността и може да подобри спазването на правилата, давайки на шофьорите по-ясен контекст от това просто да знаят ограничението.
И все пак, колебанието на Waze отразява и основателно безпокойство: претрупването на потребителския интерфейс. Успехът на приложението зависи от представянето на указания и предупреждения за опасност ясно и без разсейване. Ако се добави всяка полезна статистика, възниква рискът от затрупване на шофьорите с данни и компрометиране на безопасността, вместо да я подобри.
За шофьорите, които нетърпеливи да видят показатели за средна скорост, най-добрият път е да продължат да се използват с каналите за обратна връзка на Waze. Ако търсенето от страна на потребителя остане високо и Waze намери елегантен, ненатрапчив начин за интегриране на функцията, тя все пак може да намери своето място в бъдеща актуализация.
