|Възможно ли е учени да са открили най-древните мумии в света?
Изследователи откриха човешките останки, погребани в свито или клекнало положение, като част от тях носят следи от порязвания и изгаряния. Намерени са на различни археологически обекти в Китай и Виетнам.
Други останки са открити във Филипините, Лаос, Тайланд, Малайзия и Индонезия.
В проучването, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, учените разкриха, че телата вероятно са били изложени на топлина и предположиха, че са били опушени над огън, като след това са били мумифицирани.
Авторът на изследването Хирофуми Мацумура от Медицинския университет в Сапоро в Япония заяви, че практиката "позволява на хората да поддържат физически и духовни връзки с предците си, преодолявайки времето и паметта".
Въпреки че мумифицирането може да стане по естествен начин на места с подходящи условия, които спират разлагането, различните култури са мумифицирали предците си чрез балсамиране, за да ги почетат и да им осигурят път към отвъдния свят.
Най-известни са египетските мумии, но някои от най-старите са на рибарския народ Чинчоро, живял преди около 7000 години на територията на днешно Перу и Чили.
И до днес местните общности в Австралия и Папуа Нова Гвинея практикуват опушването и мумифицирането на своите мъртъвци.
Рита Пейротео Стйерна, експерт по човешката еволюция от университета в Упсала, която не е участвала в това изследване, публикувано на 15 септември, изрази съмнения относно методите за датиране, които според нея биха могли да бъдат по-надеждни.
Тя допълни, че все още не е ясно дали мумиите в Югоизточна Азия са били постоянно опушвани, но посочи, че откритията са важен принос към изучаването на древните погребални обичаи.
