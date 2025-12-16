Всичките бивши се оказаха на едно място

© Когато две световни знаменитости, някога влюбени, споделят училищен коридор вместо червен килим, напрежението неизбежно може да се усети. Бен Афлек и Дженифър Лопес се оказаха в точно такава ситуация, след като и двамата присъстваха на училищна пиеса с участието на техните деца.



Бившата двойка беше заснета на събитието, където детето на Афлек - Фин, и детето на Лопес - Еме, се появиха заедно на сцената. Това би трябвало да бъде топъл и изпълнен с гордост момент за родителите, с аплодисменти и внимание, насочени към децата. Вместо това светлините на прожекторите се насочиха към известните им родители, които веднага бяха заснети от папараци.



Без комуникация



Изглежда обаче, че между Лопес и Афлек не е имало кой знае каква комуникация, нито пък близост, подобно на ситуацията, която се опитаха да прикрият преди месец. Според онлайн източници е липсвало дори усмивка или кратък поздрав, който да подсказва за отношенията между бившите партньори.



Снимките от събитието онлайн разказват история без думи. Лопес пристигна, придружена от дългогодишния си мениджър Бени Медина и майка си Гуадалупе Родригес. Облечена в елегантно, добре скроено сако, тя изглеждаше спокойна и уверена, като остана близо до своя вътрешен кръг, докато чакаше представлението да започне.



Пристигането на Афлек очерта различна, но също толкова показателна картина. Той дойде заедно с бившата си съпруга Дженифър Гарнър и техния 13-годишен син Самюъл. Двамата бяха заснети да пристигат в един и същ автомобил, като Гарнър седеше на предната дясна седалка - кадър, който бързо предизвика коментари.



Вътре в претъпкания училищен коридор дистанцията между тях стана още по-осезаема. Лопес и Афлек бяха на противоположни страни на пространството, заобиколени от родители и гости. На една от снимките Лопес е ангажирана в разговор, докато Афлек стои на няколко метра разстояние сред други присъстващи. Не беше уловен дори бегъл поглед между тях.



Очевидец по-късно сподели пред "The Daily Mail", че Афлек е разговарял с други хора, но не е обърнал внимание на Лопес. В света на знаменитостите мълчанието често казва повече от думите и този момент не беше изключение. Липсата на контакт засили усещането, че и двамата внимават как се държат, когато са заедно, без да прекрачват емоционални граници.



Все пак вечерта не беше напълно лишена от топлота. Синът на Афлек и Гарнър - Самюъл, беше забелязан да разговаря приятелски с Лопес, която в миналото беше негова мащеха. По-рано тази година певицата дори е водила момчето на пазаруване - малък, но показателен жест на близост.



След края на представлението разделението продължи. Афлек и Гарнър напуснаха заедно, като по-късно Афлек потегли с автомобила, докато Гарнър остана до него. Лопес си тръгна отделно, заобиколена от своя екип, запазвайки ясната дистанция, която беляза цялата вечер, пишат от "Hola!".