Връхлита ни силна магнитна буря
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:21Коментари (0)246
Плазмен облак, изхвърлен от мощно слънчево изригване, ще достигне Земята и ще предизвика магнитна буря вечерта на 11 ноември. Това съобщи Михаил Леус, водещ специалист в метеорологичния център FOBOS, в Telegram.

Експертът отбеляза, че днес към Земята ще се приближи слънчев плазмен поток, образуван след изригването M1.7, регистрирано на 7 ноември. Това ще наруши магнитното поле на планетата. 

"Но във вторник, когато Земята бъде ударена от по-мощен облак от слънчева материя, изпратен в космоса след изригване с максималната възможна величина X1.7, наблюдавано на нашата звезда миналата неделя, се очаква въздействието върху геомагнитното поле да бъде по-интензивно“, пише синоптикът.

Както уточни Леус, геомагнитното поле ще навлезе в състояние на умерена буря - нива G1-G2. Магнитната активност ще продължи до сряда сутринта, след което постепенно ще започне да намалява.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Затягат условията за пенсиониране
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Голям язовир в България се превърна в поле
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
Честито на имениците на днешния голям празник
