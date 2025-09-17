ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Водолази за първи път откриха артефакти от кораба близнак на "Титаник"
Автор: Илиана Пенова 10:20Коментари (0)392
©
Водолази са извадили артефакти от кораба "Британик“, сестрински на "Титаник“, за първи път, откакто океанският лайнер потъна в Егейско море преди повече от век, след като се натъкна на мина по време на Първата световна война, пише Ekathimerini.

Министерството на културата на Гърция съобщи в понеделник, че 11-членен екип за дълбоководни гмуркачи е провел едноседмична операция през май, за да извади артефакти, включително корабната камбана и навигационната светлина от лявата страна.

"Британик“ на "Уайт Стар Лайн“, пуснат на вода през 1914 г., е проектиран като луксозен круизен лайнер, но е реквизиран като болничен кораб по време на Първата световна война. Той се е насочвал към остров Лемнос, когато се е натъкнал на мина и е потънал край остров Кеа, на около 75 километра югоизточно от Атина, на 21 ноември 1916 г.

Корабът, най-големият болничен кораб по това време, потъва за по-малко от час. Тридесет от над 1060 души на борда загиват, когато спасителните лодки, в които са се намирали, са ударени от все още въртящите се витла на кораба.

Останките от кораба се намират на дълбочина 120 метра (близо 400 фута), което ги прави достъпни само за технически водолази. Екипът за водолази е използвал оборудване за ребризиране със затворен контур при операция по извличане, организирана от британския историк Саймън Милс, основател на фондация "Британик“, съобщи Министерството на културата.

Условията на останките са били особено тежки поради теченията и ниската видимост, съобщи министерството. Сред предметите, извадени на повърхността, са артефакти, отразяващи както утилитарната роля на кораба, така и луксозния му дизайн: наблюдателната камбана, навигационната лампа, посребрени подноси от първа класа, керамични плочки от турска баня, пътнически бинокъл и порцеланова мивка от каюти от втора класа.

 

Артефактите сега се консервират в гръцката столица Атина и ще бъдат включени в постоянната колекция на нов Музей на подводните антики, който се разработва в пристанището на Пирея. Музеят ще разполага със специална секция, посветена на Първата световна война, с централно място върху предметите от "Британик“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Waze обнови софтуера си заради камерите за средна скорост.
11:20 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става н...
08:17 / 17.09.2025
Груба грешка в "Игри на волята" обрече Завоевателите
22:28 / 16.09.2025
Бачорски е един от тримата "предатели" в новото риалити "Traitors...
21:43 / 16.09.2025
Мъж, известен в Тик Ток с изцепките си, нападна охранител в Бурга...
21:00 / 16.09.2025
Керана изненада с необичайна гледка преди концерта й в Пловдив
20:17 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Бюджет 2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Родители от Хуманитарната гимназия настояха за нова сграда
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: