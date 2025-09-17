ЗАРЕЖДАНЕ...
|Водолази за първи път откриха артефакти от кораба близнак на "Титаник"
Министерството на културата на Гърция съобщи в понеделник, че 11-членен екип за дълбоководни гмуркачи е провел едноседмична операция през май, за да извади артефакти, включително корабната камбана и навигационната светлина от лявата страна.
"Британик“ на "Уайт Стар Лайн“, пуснат на вода през 1914 г., е проектиран като луксозен круизен лайнер, но е реквизиран като болничен кораб по време на Първата световна война. Той се е насочвал към остров Лемнос, когато се е натъкнал на мина и е потънал край остров Кеа, на около 75 километра югоизточно от Атина, на 21 ноември 1916 г.
Корабът, най-големият болничен кораб по това време, потъва за по-малко от час. Тридесет от над 1060 души на борда загиват, когато спасителните лодки, в които са се намирали, са ударени от все още въртящите се витла на кораба.
Останките от кораба се намират на дълбочина 120 метра (близо 400 фута), което ги прави достъпни само за технически водолази. Екипът за водолази е използвал оборудване за ребризиране със затворен контур при операция по извличане, организирана от британския историк Саймън Милс, основател на фондация "Британик“, съобщи Министерството на културата.
Условията на останките са били особено тежки поради теченията и ниската видимост, съобщи министерството. Сред предметите, извадени на повърхността, са артефакти, отразяващи както утилитарната роля на кораба, така и луксозния му дизайн: наблюдателната камбана, навигационната лампа, посребрени подноси от първа класа, керамични плочки от турска баня, пътнически бинокъл и порцеланова мивка от каюти от втора класа.
Артефактите сега се консервират в гръцката столица Атина и ще бъдат включени в постоянната колекция на нов Музей на подводните антики, който се разработва в пристанището на Пирея. Музеят ще разполага със специална секция, посветена на Първата световна война, с централно място върху предметите от "Британик“.
