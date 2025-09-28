Вижте какво се случва в Гърция!

© Weather News Greece Гръцката метеорологична служба в извънредно съобщение предупреждава за рязка променя във времето. Силни дъждове ще има в цялата страна.



Екстремното време се очаква да засегне островите в Йонийско море- Закинтос, Кефалоня и Лефкада, както и района на Пелопонес. Предупреждават се шофьорите за изключително внимание в тези райони.



Има голям риск от наводнения поради голямо количество дъжд, предупреждават синоптиците. Фермерите отдалечиха стадата от водни басейни. Живеещите на приземните етажи поставиха торби с пясък, за де не се наводнят.



От фериботните компании съобщават, че се очаква промяна в движението на кораби. Пътниците да се свържат с пристанищните власти преди отпътуване.



Желателно е да не се влиза в морето по време на буря, предупреждават местните власти.