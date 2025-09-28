ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Вижте какво се случва в Гърция!
Екстремното време се очаква да засегне островите в Йонийско море- Закинтос, Кефалоня и Лефкада, както и района на Пелопонес. Предупреждават се шофьорите за изключително внимание в тези райони.
Има голям риск от наводнения поради голямо количество дъжд, предупреждават синоптиците. Фермерите отдалечиха стадата от водни басейни. Живеещите на приземните етажи поставиха торби с пясък, за де не се наводнят.
От фериботните компании съобщават, че се очаква промяна в движението на кораби. Пътниците да се свържат с пристанищните власти преди отпътуване.
Желателно е да не се влиза в морето по време на буря, предупреждават местните власти.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ники Кънчев към волейболистите ни: Сребро с блясък на злато
16:11 / 28.09.2025
Можете да получите сериозни пари, ако решите да продадете стария ...
14:05 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външ...
12:27 / 28.09.2025
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънку...
10:30 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
08:43 / 28.09.2025
Селена Гомес и Бени Бланко са женени
08:43 / 28.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS