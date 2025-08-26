ЗАРЕЖДАНЕ...
|Viber пуска нова функция
"С внедряването на "Скрий, че пишеш“ допълваме набора от инструменти за поверителност, така че разговорите да останат лични, целенасочени и под ваш контрол“, коментира директорът "Маркетинг" за Европа в Rakuten Viber Даниела Иванова.
"Скрий, че пишеш“ се присъединява към две нови функции, ориентирани към поверителността, които Viber Plus стартира по-рано тази година:
● "Редактиране без следа“ вече е втората най-популярна функция, използвана 1,4 милиона пъти през последните 30 дни. Тя допълва популярността на "Изтриване без следа“, която е приложена почти 5 милиона пъти за същия период. За да активирате "Редактиране без следа“, натиснете и задръжте съобщението > Редактиране > "Редактиране без следа“ > Запазване. Редакциите могат да се правят до пет минути след изпращане на съобщение, с цел предотвратяване на злоупотреби.
● "Напускане на групи" дискретно позволява излизане от всяка група без известие - идеално за предстоящия училищен сезон, когато временните чатове за планирания и организации приключат.
С повече фокус и контрол за потребителите, Viber Plus прави ежедневната комуникация по-лична, ясна и практична. Допълнителните предимства включват:
● Без реклами: Насладете се на чатове без разсейване в цялото приложение.
● Невидим режим: Виждате кой е онлайн, докато вашият статус остава скрит.
● Четене на гласови съобщения: Автоматично преобразуване на глас в текст.
● Директен контакт с центъра за обслужване на клиенти.
● Специална звезда: Добавете специална значка към профилната си снимка.
● Уникални икони: Персонализирайте иконата на Viber.
● Безплатен достъп до платени стикери: Всички стикери на Viber безплатно.
Нови абонати могат да изпробват Viber Plus безплатно за 14 дни, за да се насладят на допълнителен контрол и удобство. За достъп до най-новите функции, Viber трябва да се актуализира през App Store или Google Play.
Коментари (0)
