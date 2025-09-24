ЗАРЕЖДАНЕ...
Вестник, оцет и вода - най-добрият метод за лъскави прозорци
Изберете правилния ден или час
Слънцето може да е най-големият враг при миенето на прозорци, защото когато пече, препаратите засъхват бързо, не оставяйки време за забърсване и полиране на повърхността. Единият вариант е да изберете облачен ден, а другият – да изчакате слънцето да огрее западното изложение на апартамента или къщата ви, докато вие миете прозорците в източното. Силният вятър също може да доведе до сходни проблеми, като бързо съхнене на препарата.
Домашни препарати
Купешките препарати често са агресивни и ако имате чувствителна кожа и невъзможност да носите домакински ръкавици, то домашните смеси са чудесно решение.
Вода и оцет в съотношение 1:1 е класическа рецепта за кристално чисти прозорци.
Ако искате да избегнете неприятната миризма, добавете към водата лимонов сок. Така ще мирише свежо и ще полирате повърхността до блясък.
Вода + няколко капки веро за съдове също е добър вариант за успешно измиване на прозорците.
Хитрини, които наистина действат
Измиването на прозорците отвън и отвътре понякога е истинско изпитание, защото не можем да разберем от коя страна са останали петна. Хитрост, която може да приложите – отвън ги забършете финално вертикално, а отвътре – хоризонтално. Така, когато погледнете свършената работа отстрани и се чудите отвън или отвътре е замазано и има зацапване, лесно ще разберете.
Измийте първо дограмата. По този начин, когато бършете прозорци, от нея няма да се стича мръсотия, която да цапа току-що полираните прозорци. За труднодостъпните места и уплътнения използвайте стара четка за зъби.
Финалното полиране на прозорците е най-добре да се направи с качествена микрофибърна кърпа, която не оставя власинки. Трикът, който и нашите майки и баби са използвали – този с вестника, също е добър вариант. Сменяйте вестника, когато предишната страница се намокри.
Силно замърсените прозорци се избърсват първо с навлажнена памучна кърпа. Фината готварска сол също може да е добър съюзник за много мръсни стъкла – поръсваме обилно върху навлажнена кърпа и внимателно нанасяме.
За много мръсни прозорци е подходяща и сместа от нишесте и вода, като за целта трябва да разтворим една супена лъжица нишесте в около литър вода.
През зимата прозорците се запотяват и по тях си личат следите от пръсти. За да премахнете този ефект, използвайте ракия или спирт, като навлажните памучна кърпа и натъркате повърхността им.
Амонякът е ефективно средство за почистване на прозорци, което премахва упорити петна и придава блясък, но трябва да се използва в правилните пропорции и винаги в добре проветрено помещение заради силната си миризма. Разтворете 5 мл течен амоняк в 5 литра вода. След като приготвите разтвора, навлажнете памучна или микрофибърна кърпа и измийте прозореца. Накрая избършете със суха кърпа, за да постигнете блясък без следи, пише ladyzone.
