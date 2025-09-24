Вестник, оцет и вода - най-добрият метод за лъскави прозорци

© Да си признаем – миенето на прозорци е сред най-досадните и времеемки домашни задължения, които често отлагаме. Истината е, че с няколко хитри трика може да улесните процеса и да се радвате на блясък, чистота и уют, без петна и зацапвания.



Изберете правилния ден или час



Слънцето може да е най-големият враг при миенето на прозорци, защото когато пече, препаратите засъхват бързо, не оставяйки време за забърсване и полиране на повърхността. Единият вариант е да изберете облачен ден, а другият – да изчакате слънцето да огрее западното изложение на апартамента или къщата ви, докато вие миете прозорците в източното. Силният вятър също може да доведе до сходни проблеми, като бързо съхнене на препарата.



Домашни препарати



Купешките препарати често са агресивни и ако имате чувствителна кожа и невъзможност да носите домакински ръкавици, то домашните смеси са чудесно решение.



Вода и оцет в съотношение 1:1 е класическа рецепта за кристално чисти прозорци.



Ако искате да избегнете неприятната миризма, добавете към водата лимонов сок. Така ще мирише свежо и ще полирате повърхността до блясък.



Вода + няколко капки веро за съдове също е добър вариант за успешно измиване на прозорците.



Хитрини, които наистина действат



Измиването на прозорците отвън и отвътре понякога е истинско изпитание, защото не можем да разберем от коя страна са останали петна. Хитрост, която може да приложите – отвън ги забършете финално вертикално, а отвътре – хоризонтално. Така, когато погледнете свършената работа отстрани и се чудите отвън или отвътре е замазано и има зацапване, лесно ще разберете.



Измийте първо дограмата. По този начин, когато бършете прозорци, от нея няма да се стича мръсотия, която да цапа току-що полираните прозорци. За труднодостъпните места и уплътнения използвайте стара четка за зъби.



Финалното полиране на прозорците е най-добре да се направи с качествена микрофибърна кърпа, която не оставя власинки. Трикът, който и нашите майки и баби са използвали – този с вестника, също е добър вариант. Сменяйте вестника, когато предишната страница се намокри.



Силно замърсените прозорци се избърсват първо с навлажнена памучна кърпа. Фината готварска сол също може да е добър съюзник за много мръсни стъкла – поръсваме обилно върху навлажнена кърпа и внимателно нанасяме.



За много мръсни прозорци е подходяща и сместа от нишесте и вода, като за целта трябва да разтворим една супена лъжица нишесте в около литър вода.



През зимата прозорците се запотяват и по тях си личат следите от пръсти. За да премахнете този ефект, използвайте ракия или спирт, като навлажните памучна кърпа и натъркате повърхността им.



Амонякът е ефективно средство за почистване на прозорци, което премахва упорити петна и придава блясък, но трябва да се използва в правилните пропорции и винаги в добре проветрено помещение заради силната си миризма. Разтворете 5 мл течен амоняк в 5 литра вода. След като приготвите разтвора, навлажнете памучна или микрофибърна кърпа и измийте прозореца. Накрая избършете със суха кърпа, за да постигнете блясък без следи, пише ladyzone.