|Веселин Маринов се е разминал на косъм
"Не признавам колата, ако не е "Волво“ с шибидах. А сега с тези стъклени тавани – много ги обичам“, казва той. Днес това е 12-ото му "Волво“. Но винаги си има втора кола за резерва или кеф. Карал е и три "Рендж Роувър“, като и сега пази един за "официално“, но ежедневната му машина е шведската класика, пише "Ретро".
Първата си кола купува през 1985 г., когато е на 24 години. А по волвото го запалил Здравко от "Ритон“, който през 1987 г. се появил на "Златният Орфей“ със златисто "Волво“. "Тогава бяхме само на "Здравей - здрасти“, те бяха огромни звезди. Аз бях новобранец. Никога няма да забравя тази кола“, признава Маринов. По онова време вносните автомобили били лукс. За "Лада“ се чакало по 5-6 години, а за "Москвич" - по-малко, за щото бил по-евтин.
Веско минава през какви ли не возила - първия си "Мерцедес“ купил през 1989. Бил зелен и на 980 хиляди километра "Продадох го на 1 милион и 80 хиляди км с 9000 лв. по-скъпо“.
След това дошла "Лада Самара“, модерна за времето си. Но страшна катастрофа с нея едва не го праща "на онзи свят“. "Направих лоша катастрофа край Севлиево. Дъщеря ми беше на годинка, много малка. Бях със счупени ребра, лежах месец в болница. И до ден днешен черпя на 5-и юли“, казва певецът.
Втората му "Самара“ - в червен цвят, пък му откраднали, точно когато му правили тежка операция на синусите, която едва не го убила.
Днес това е 12-ото му "Волво“. Но винаги си има втора кола за резерв или за кеф. Карал е и три "Рейндж Роувър“, като и сега пази един "за официално“, но всекидневната му машина е шведската класика.
Когато Веско работил в Германия, с него се случил ужасяващ инцидент: "Щях да ритна камбаната от един зъб“. "Певецът на народа* още се ужасява от сполетялото го преди време премеждие по вина на зъболекар в Германия, където изпълнителят на "Лятна жълта рокля“ се е изявявал с успех в продължение на 5 години. Веднъж той получил инфекция на челюстта: "Един тамошен лекар ми извади здрав зъб. Но без да направи панорамна снимка. Синусите ми се напълниха с гной, бях на косъм да направя менингит, върна лентата назад популярният певец.
Лекарите във Военна болница обаче успели да предотвратят опасния развой на възпалението и да вдигнат на крака известния си па циент. "Положението беше много зле, но ми направиха лицево-челюстна операция разкри Маринов.
Точно когато изпълнителят лежал в болницата, малко след хирургичната интервенция, открадват ладата му. Тогава в Германия го повикал негов приятел и мениджър, поканил го в дома си и сложил пред него 25 хиляди марки, а на следващия ден го завел в представителството на "Мерцедес“. Там го чакало нова кола, а на решетката имало подкова с инициали В. М. Приятелят ми каза - когато можеш, ще ми върнеш парите“. Малко по-км но Веско пече ли "Златният Орфей“. "Наградата тогава беше повече от 15 хиля ди марки. Три дни след това Тончо Русев ме покани да започнем работа заедно. Дойдоха песните "За теб, Българийо“, "Горчиво вино“, "Ти си любовта". И до Нова година върнах парите на приятеля ми“.
Следващата му кола е "Форд“, който в бандитските години в края на 90-те му откраднали още на втория месец. Намерили го в Горубляне след няколко дни, без двигател. "През 2001-ва си взех първото "Волво 380“. Минавах 1200 километра с едно зареждане. Продадох я за 350 хиляди на един мъж от Видин. Когато я продадох, плаках със сълзи.“ Оттогава правилото му е: само "Волво“ и "Рейндж Роувър“.
