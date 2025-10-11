ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
В публикация в социалните мрежи Райкова уточни: "За тези от вас, които ми пишат и очакват някаква пояснителна информация — диагнозата ми е остър кантарален отит двустранно. Имам болничен лист до 15.10 включително.“
Водещата обясни и защо по време на ефир носи слушалка: "Виждали сте, че в ухото по време на ефир имам слушалка, в която ми говорят главната редакторка и режисьорът Костов, слушалка и отит?! Съвети, които не са търсени, не се дават, знаете от книгите ми, защо и какво носи това.“
Райкова благодари и на феновете си за подкрепата: "А на всички, които ми изпращат всеки ден любов и подкрепа — благодаря.“
Болничният на водещата е в сила до сряда включително, което ще ѝ позволи да се възстанови напълно преди следващите ефири на предаването.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1691
|предишна страница [ 1/282 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нети се разплака пред Мон Дьо след негов въпрос
13:39 / 11.10.2025
Любо Киров: Не се съгласих със смъртта и започнах да търся целена...
10:49 / 11.10.2025
Веселин Маринов: Плаках! Всички знаем какво се случи
10:24 / 11.10.2025
Днес е рожденик! Оказва се, че изглежда доста по-млад, отколкото ...
09:47 / 11.10.2025
Хороскопът за събота - не правете планове, някои ги очакват обрат...
23:00 / 10.10.2025
Филип Буков: Пуснаха Карлос и сякаш времето спря
22:34 / 10.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Александра Тюркмен: Направо ми разказа играта
16:22 / 09.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS