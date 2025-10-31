ЗАРЕЖДАНЕ...
|Венета Райкова избяга
Близки до водещата разкриват, че раздялата не е била по нейно желание и я е засегнала дълбоко, а Венета решила да потърси утеха с любимия си във френската столица.
Тв водещата преживяла тежко провала си в предаването "Преди обед“. Райкова се върна на екран с огромен ентусиазъм и очаквания, убедена, че зрителите ще й приемат с отворени обятия. Тя се опита да приложи добре познатия си модел от миналото - остър език, директни въпроси и провокативно поведение, което я направи звезда преди двайсетина години. От телевизията обаче й било намекнато, че времената са се променили и подобен тип водене вече не е това, което аудиторията очаква. Разривът дошъл бързо, а за Венета това бил истински удар.
Тя вярвала, че с този проект ще възроди телевизионната си кариера и ще докаже, че все още е фактор на екрана. Според запознати договорът й с Би Ти Ви предвиждал космически хонорар от 15 000 лв. на месец, който обаче тя така и не получила изцяло заради преждевременното прекратяване на ангажимента. Близки до водещата разказват, че Венета била в нервен срив и дълго не могла да се съвземе от депресията.
Затова мъжът, с когото Райкова има връзка, я изненадал с романтично бягство до Париж. Пътуването било организирано буквално дни след раздялата и с телевизията. Двамата отседнали в луксозен хотел в центъра на френската столица, разглеждали знакови места и вечеряли в изискани ресторанти. Най-впечатлена Венета останала от "Нотр Дам“. Разходите по пътуването поел приятелят й, който искал да й покаже, че има на кого да се опре.
В профилите си Венета публикува снимки от Париж, под които напомни на последователите си за книгата си, чието действие се развива в Града на любовта. "Париж винаги вдъхновява“, написа тя и сподели, че мястото й напомня за един от най-успешните й романи, пише "Ретро“.
