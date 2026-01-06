ИЗПРАТИ НОВИНА
Венета Райкова: Темата е болезнена за мен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:18Коментари (0)379
©
Бившата тв водеща Венета Райкова разкри, че е стигнала до болница и инвалидназарада направена ѝ магия. Това става ясно от пост в социалните мрежи:

Лежах си един ден и се чудих - кой и по какъв начин ме отклонява от моя път и защо имах проблеми с краката. Знаем, че всеки човек е като съд пълен с енергия. Когато му направят магия, тази енергия изтича и той започва да боледува, оставят го без здраве, любов, пари и късмет. Истината е, че на всеки може да бъде направена магия, след като свалят защитата, която той има по рождение, дори и да не вярва в магии, както не вярвах и аз.

След като влязох в болница на инвалидна количка, заради проблеми с краката и три години без диагноза, аз се откупих като ви написах книгата ми "Абракадабра" и сега съм добре. 80 % от болестите се дължат на магии. Магията е енергия, насочена да промени съдбата, пътя на даден човек, като поръчителя й чрез думи и ритуали, осъществявайки енергийна верига с жертвата му отнема всичко, за което има мотив да отмъщава, завижда или ревнува.

В "Абракадабра" съм описала как да проверите дали имате магия и как да се изчистите САМИ по начините, по които се чистя аз. От вас се иска единствено да четете подред всичко от първата до последната страница и да изпълнявате всяка стъпка. Магия по снимка, магия чрез храна и напитки, магия за затваряне на вашия път, любовна магия, магия за смърт, магия чрез коса, с игла, в църква и венец за безбрачие - част от живота на много от вас, които четете този пост. 

В "Абракадабра" има проверка за магия и как да разберете кой ви я е направил. Не ходете по врачки и ходжи, защото те ви вредят, а не ви помагат, с книгата ще се изчистите сами. Има я в книжарниците в цялата страна, онлайн и за чужбина може да поръчате в сайта на издателство "Престиж Буукс".

Затварям коментарите, защото темата е болезнена за мен, въпреки че не се сърдя на хората, които ми навредиха. Без тях нямаше да я има тази книга. А вие, каквото и да искате да ви се случи в 2026г. - любов, пари, здраве, брак, деца, бизнес, първо трябва да се изчистите, това ви е настолна книга за цял живот.


