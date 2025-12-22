ЗАРЕЖДАНЕ...
|Венелин Петков окончателно се отказа
Бившият шеф на новините и актуалните предавания не харесва българската телевизия. Според него тя е далеч от това, което той би искал да види на малкия екран. Тези дни Петков даде едно от много редките си интервюта. Той се появи в подкаст и запитан дали би се върнал на работа в телевизия, журналистът каза: "В настоящия й вид не.
Настоящият вид на телевизията – телевизия, в която не се прави журналистика, в която не се прави това, за което аз съм учил и което смятам, че е моята сила... няма смисъл човек да се връща на такова място. Аз се опитах с концепцията си в конкурса за генерален директор на БНТ да се върна с идеята да направя БНТ това, което тя следва да бъде и заслужава да бъде, и съответно всеки български гражданин заслужава БНТ да бъде. Но това очевидно беше кауза пердута, както се видя. Така че и в този смисъл няма към какво да се върне човек", обясни Венелин Петков. Известно е, че в момента той се прехранва като учител в частно училище.
По повод отстраняването на Мария Цънцарова от екран, Петков коментира: Фейсбук ми напомня, че на днешната дата отбелязвам края на една петилетка. Виждам, че днес е значим ден и за Мария Цънцарова. Явно за БТВ/PPF в датата 22 декември има нещо знаково. Пожелавам им да останат все така релевантни, а на зрителите им - приятни мигове със свежия микс от новинарски инфотейнмънт и фонов шум с елементи на публицистика.
