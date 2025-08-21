ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Велика българка днес навърши 90 години! Честито!
Там оцеляват по време на най-тежката бомбардировка над София на 10 януари 1944 г., но Весела получава частична амнезия. Осиновена е от семейството на Люцкан Люцканов от Ловеч. Започва да възвръща спомените си през юношеска възраст.
Израства в Ловеч. В София завършва Висшия инженерно-строителен институт. Работи като проектант, асистент, заместник-директор на Литературния фонд към СБП, редактор във вестник "Строител“ и издателство "Народна младеж“. След 1989 г. създава частното издателство "Весела Люцканова“.
Първата българка с престижната "Златна звезда" на САЩ, награда за престиж и качество.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ударили са ни 2 мощни магнитни бури
10:06 / 21.08.2025
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се пр...
22:14 / 20.08.2025
Вдовицата на Иван Славков - Валя, се съсипа от смъртта на Малък Т...
15:27 / 20.08.2025
A1 стартира предварителните поръчки на новия HONOR Magic V5
11:45 / 20.08.2025
Мария каза "Да" за втори път на един и същи мъж
20:48 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
20:01 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS