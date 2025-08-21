Велика българка днес навърши 90 години! Честито!

© Весела Люцканова е българска писателка, редактор, книгоиздател. Родена е на 21 август 1935 г. в София. Живее при биологичните си родители до тригодишна възраст, когато умира майка ѝ от туберкулоза, а баща ѝ е в затвора заради комунистическите си убеждения. Заедно с петгодишната ѝ сестра е дадена в сиропиталище.



Там оцеляват по време на най-тежката бомбардировка над София на 10 януари 1944 г., но Весела получава частична амнезия. Осиновена е от семейството на Люцкан Люцканов от Ловеч. Започва да възвръща спомените си през юношеска възраст.



Израства в Ловеч. В София завършва Висшия инженерно-строителен институт. Работи като проектант, асистент, заместник-директор на Литературния фонд към СБП, редактор във вестник "Строител“ и издателство "Народна младеж“. След 1989 г. създава частното издателство "Весела Люцканова“.



Първата българка с престижната "Златна звезда" на САЩ, награда за престиж и качество.