Васил Драганов стана дядо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:00
©
Обичаният български актьор Васил Драганов, познат на зрителите от "Комиците“ и хитовия сериал "Столичани в повече“, стана дядо. Щастливата новина сподели самият той в социалните мрежи.

Дъщеря му Любов е родила момиченце, което носи красивото име Далина.

Любов завърши 12-и клас миналата година, а през юни тази година съобщи в профила си във "Фейсбук“, че се е сгодила.

Васил Драганов, който е едва на 50 години, приема новата си роля като дядо с огромно вълнение. От 15 години той е част от трупата на Народния театър "Иван Вазов“, където участва в постановките "Хага“, "Един безумен ден“, "Бурята“, "Нова земя“ и "Народът на Вазов“.

Актьорът печели сърцата на публиката и с емблематичната си роля на Радко Чеканов в сериала "Столичани в повече“, която го превърна в едно от най-разпознаваемите лица на българския екран.



