ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Васил Драганов стана дядо
Дъщеря му Любов е родила момиченце, което носи красивото име Далина.
Любов завърши 12-и клас миналата година, а през юни тази година съобщи в профила си във "Фейсбук“, че се е сгодила.
Васил Драганов, който е едва на 50 години, приема новата си роля като дядо с огромно вълнение. От 15 години той е част от трупата на Народния театър "Иван Вазов“, където участва в постановките "Хага“, "Един безумен ден“, "Бурята“, "Нова земя“ и "Народът на Вазов“.
Актьорът печели сърцата на публиката и с емблематичната си роля на Радко Чеканов в сериала "Столичани в повече“, която го превърна в едно от най-разпознаваемите лица на българския екран.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2381
|предишна страница [ 1/397 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ударното купуване на имоти приключи
11:52 / 27.11.2025
Народът скочи срещу bTV
09:29 / 27.11.2025
Време ли е за кардиолог – стойностите на кръвното налягане, които...
08:30 / 27.11.2025
Неочаквано развитие на събитията в "Ергенът: Любов в рая" предизв...
22:10 / 26.11.2025
Известният женкар Чарли Шийн заживя с мъж?
22:00 / 26.11.2025
Холивуд скърби! Почина актьор от "Бандата на Оушън"
19:32 / 26.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенсионер: Не искам коледни надбавки
20:05 / 25.11.2025
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Семейство от трима души загина на Околовръстното на Пловдив!
08:05 / 25.11.2025
Пловдив изпревари София, но е изправен пред огромен проблем
13:36 / 25.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS