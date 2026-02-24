ЗАРЕЖДАНЕ...
|Варненка влезе в престижна класация на Vogue
Захариева бе номинирана за тоалета си на фигуристката Александра Фейгин. Признава, че номинацията й в класацията я е изненадала много. Макар че по професия е юрист, Бояна Захариева, майка на три дъщери, избира съвсе различен професионален път. Тя се посвещава в изработването на костюми по фигурно пързаляне.
"Безкрайно съм щастлива и благодарна, че имах възможността да изработя костюмите на Александра Фейгин за настоящия олимпийски сезон.
Това стана възможно главно благодарение на Ина Лутай – главен хореограф на националния отбор по фигурно пързаляне; на Христо Турлаков – Президент на Българска федерация по кънки, както и на Benoît Richaud, който в момента е хореограф на Саша.
Беноа се съгласи да изработя модела за волната програма на Александра и след като видя завършения костюм ми се обади, каза че отменя поръчката за кратката програма, която беше направил към френския дизайнер, с когото работи и я възлага на мен. В този момент аз бях, честно казано, стъписана. Съвсем не очаквах, че той ще бъде толкова доволен, тъй като е труден характер, но истината е, че благодарение на всичко това моя костюм беше създаден и представен на Олимпийските игри в Милано Кортина.", разказа Захариева за Varna24.bg.
"Концепцията на този костюм, с които публиката видя Саша, всъщност беше поставена от нейния хореограф. Той настояваше да бъде изработена рокля на специална тема и в определени цветове с неутрални тонове. Комбинацията от тези фактори, както и подбраната от него музика усложниха създаване на модела от моя страна. За мен това беше истинско предизвикателство, тъй като обичайно аз имам много фино чувство към музиката и това обстоятелство улеснява процеса по формиране на идеи. В този случай се наложи да работя по негова идея."
Изработката на костюмът на Фейгин отнема на Захариева 2 месеца.
Заедно с нея работи и малък екип от хора, сред които е Силвия Стоянова, моделиер – конструктор с доста голям опит в сферата. "Благодарна съм, че я срещнах, защото тя има прецизните умения, които са нужни за създаването на костюм по индивидуална поръчка. Силвия изработва специфичните индивидуални кройки на костюмите, които аз измислям, след което заедно с друга специална дама, чието име няма да споделя работим върху ушиването им.", споделя още Захариева.
Захариева казва още: "Процесът по изработката на един костюм започва именно по този начин. След като бъде ушит, аз създавам крайната визия на модела посредством различни техники като например ръчно боядисване на платовете; ръчна изработка и поставяне на детайли; залепваше и зашиване на кристали "Сваровски“ в количество съобразено модела на всяка рокля. Всяко едно от тези действия отнема изключително много време и изисква прецизност и търпение."
Moже да подкрепите варненската дизайнерка тук.
