Ваня Григорова пусна своя нестандартна снимка

© Фейсбук Бившият кандидат за кмет на София и синдикален лидер Ваня Григорова изненада последователите си с по-нестандартна снимка, публикувана в личния ѝ профил в социалните мрежи.



На кадъра Григорова позира зад волана на автомобила си, облечена в ефирна рокля, като визията ѝ предизвика разнообразни реакции онлайн.



Към кадъра, който навява лека еротика, Григорова написа: "Магнолията е магнолия, когато е на път".