Валери Божинов иска трето дете

Новата 2026 година започва силно и емоционално с първия епизод на подкаста Елизабетско. В студиото на водещата Елизабет Методиева застава Валери Божинов – за първи път в подкаст формат и за първи път толкова открит, смирен и честен към себе си.



Далеч от клиширания си публичен образ и сензационните заглавия, които често го следват, Божинов прави равносметка за живота си – без оправдания и без бягство от отговорност. Той говори за грешките си, за импулсивните решения и за моментите, в които е трябвало да спре, да се замисли и да преброи до десет, но не го е направил.



"Аз съм си единственият виновен“, признава той, определяйки се като избухлив човек, платил висока цена за това.



В разговора става ясно и защо Валери е приел да бъде част от формата "Вече играеш…Стоичков". Приятелството му с Христо Стоичков се оказва ключово не само за професионалния му път, но и за начина, по който днес гледа на футбола, на лидерството и на отговорността, която идва с таланта. Той си спомня мачове, преживени като война, ранното натоварване с лидерска роля и уроците, които е получил още като много млад играч.



Божинов се връща и към младостта си – период, който днес определя като време на наивност и самозабравяне. Признава, че е искал да опита от всичко и да живее на максимум, без винаги да мисли за последствията. Най-голямата му грешка и въпросът какво би променил, ако можеше да върне времето назад, остават сред най-силните и искрени моменти в разговора.



Един от най-човешките акценти в епизода е признанието му за трудността с писането – тема, за която Валери говори публично за първи път. Той споделя, че може да пише, но много грозно, и че в момента съзнателно се учи да подобрява правописа си. Малък на пръв поглед детайл, който обаче показва желанието му да работи върху себе си и извън футболната кариера – без срам и без претенции.



Разговорът постепенно преминава към най-важната роля в живота му днес – тази на баща. Валери говори откровено за децата си, за отговорността, която носи, и за решенията, които вече взема много по-внимателно. Той споделя защо се е отдръпнал от социалните мрежи, защо пази личния си живот и дали вярва, че щастието обича тишината. Засегната е и темата за любовта – има ли жена до него и мисли ли за още едно дете.



В епизода Божинов отговаря и на "въпросите на светофара на истината“, коментира заглавията по свой адрес, темата за жените в живота си и твърденията, че именно те са повлияли на кариерата му. Погледът му обаче излиза и извън личното – към състоянието на българския футбол, липсата на реален потенциал за големи първенства, войната по пътищата и обществените реакции след кончината на великия Димитър Пенев.



Божинов разказва още за различното си детство, за връзката с втория си баща и за това защо се определя като "вълк единак“, но и като човек, който цени домашния уют. Днес той готви, слуша музика, вярва, че доброто е заразно, и не крие желанието си винаги да бъде човекът, който носи настроение – в съблекалнята и извън нея. Не липсват и по-леките моменти, включително историята около "Трепни“, превърнала се в част от публичния му образ.



Финалът на разговора е ясен и силен – Валери Божинов признава грешките си, извинява се за тях и търси прошка. Заедно с Елизабет Методиева двамата загатват и какво още предстои да видим във "Вече играеш…Стоичков“.