© виж галерията Валентина Наумова, по-известна с артистичния си псевдоним Мис Валентини, е едно от емблематичните лица на прехода. Звездата ѝ изгрява в началото на 1999 г., когато става първата българка, изпълнила стриптийз на публично място. Това се случва в ресторант "Лебеда“ в София, където публиката изпада в еуфория, а хвърлянето на сутиени бързо се превръща в част от програмите на тогавашните барове и вариетета.



Така стриптийзът се разпространява като мода из цялата страна и в продължение на няколко години е основна атракция в нощния живот на България. Валентина се занимава със стриптийз до 2000 г., след което продължава работа в еротичната индустрия и до днес.



Валентина е родена в Асеновград и израства в метох. Детството ѝ минава в среда, силно свързана с вярата. Баба ѝ и дядо ѝ са бежанци от Гърция, настанени именно там. "Израснах в двора на метоха, ходех редовно на църква и станах дълбоко вярващ човек“, разказва тя.



Първоначално учи художествена гимнастика в Спортното училище "Олимпийски надежди“, но завършва със специалност джудо. По-късно започва работа като секретарка в БСФС, но бързо осъзнава, че това не е нейното призвание.



"Исках да бъда артист, да съм на сцена“, казва Валентина. След семейни разправии се насочва към експресивните танци – форма, близка до стриптийза, но без пълно разсъбличане, каквото тогава не е било позволено.



По онова време всички танцьори минават през категоризация – явяване пред комисия, която оценява изпълнението им. Валентина е с най-висока категория и работи на ротационен принцип в различни заведения – "Хавана“, "Родина“ и други.



След 10 ноември 1989 г. собствениците на ресторант "Лебеда“ в Панчарево търсят нещо различно за програмата си. Свързват се с нея, тъй като танците ѝ се отличават от всичко познато дотогава.



"Постепенно, по време на танца, започнах да свалям ръкавиците, после и сутиена. Режисьорът даде съгласие. Когато го направих, публиката буквално избухна. Управителят каза, че иска това да се играе всяка вечер“, спомня си тя.



Така Валентина става първата българка, изпълнила стриптийз пред публика.



Мис Валентини има три брака. Любопитен факт е, че в рамките на една година се омъжва два пъти – и двата пъти с бяла рокля, в един и същи ритуален дом.



"Първият път беше заради бас. Бивше гадже каза, че никой няма да ме вземе. Омъжих се за седмица“, разказва тя с усмивка. Бракът трае три месеца.



Вторият ѝ съпруг е диджей, с когото има дъщеря. Заедно работят и живеят 13 години. Третият ѝ партньор е мъжът, когото нарича любовта на живота си – управител на голяма търговска верига. Двамата са заедно вече 20 години.



"Благодаря на Бог, че го срещнах. Аз съм дълбоко вярващ човек“, споделя тя.



Днес Валентина продължава да работи в сферата на еротиката, но по различен начин. Тя развива услуга тип "розов телефон“, достъпна 24 часа в денонощието, пише HotArena.



"Хората ми звънят, за да споделят, да говорят, да търсят съвет. Сексът е в главата – колкото хора, толкова фантазии“, казва тя.



Работи без почивни дни, дори когато пътува в чужбина. "Телефонът е винаги с мен. Това е удобно и за клиентите, и за мен.“



"Интересна работа е. Харесва ми“, завършва Мис Валентини.