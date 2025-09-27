ЗАРЕЖДАНЕ...
|В неделя почитане голям закрилник и пророк
Харитон живял през VIII век – време на тежки гонения срещу почитателите на светите икони. Като монах и изповедник той твърдо отстоявал вярата си, въпреки преследванията и изтезанията, на които бил подложен. Вместо да се откаже, Харитон избрал пътя на търпението и духовната сила.
Историята му е ярък пример за това, че духовното постоянство може да надвие всяка трудност. Днес той е почитан като закрилник на всички, които търсят смелост и устойчивост във времена на изпитания.
Свети пророк Варух е ученик и спътник на пророк Йеремия. Той живял в трудните години на Вавилонския плен и бил свидетел на страданията на своя народ. В своите слова Варух предава послание на покаяние и надежда – че Бог не изоставя хората си, дори в най-тежките им моменти.
Неговата Книга на пророк Варух, включена в гръцкия превод на Стария завет, е духовно напътствие, което и днес вдъхновява вярващите да не губят доверие в Божията милост.
Неделя след Неделя подир Въздвижение съчетава две силни жития – на монах, устоял на гоненията заради вярата си, и на пророк, който вдъхновявал с надежда в пленничеството. И двамата ни напомнят, че духовната сила не идва от външни обстоятелства, а от вътрешна решимост и вяра.
