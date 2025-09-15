Ушната кал е идеална за ранно откриване на заболявания

© Малцина я харесват, но ушната кал има своите тайни. Тя не е просто досадна лепкава маса, а всъщност пази ушите ни от прах, бактерии и вода, като освен това може да издаде много за здравето ни.



Цветът говори



Обичайният цвят е жълто-оранжев до кехлибарено кафяв. Но някои нюанси са тревожни сигнали. Зеленият може да означава инфекция, а черен цвят често подсказва запушване. Кафяв с червени нишки - вероятна травма в ушния канал, а секрет с течност - възможна перфорация на тъпанчето.



Миризмата като диагноза



Сладникавата миризма (като кленов сироп) е характерна за рядкото вродено заболяване болестта на урина като кленов сироп тип Ia. Мускусната миризма може да е признак на Паркинсон - учените вече разработват тестове на базата на ушна кал с точност над 90%.



Усещането и гените



Освен цветът и миризманта, и консистенцията има значение. Така наречената "мокра" ушна кал е свързана с ген ABCC11. В миналото се е смятало, че това може да е индикатор за по-висок риск от рак на гърдата, но по-късни изследвания отхвърлят тази връзка.



Защо точно ушната кал



За разлика от кръвта, ушната кал е богата на липиди - а именно те често променят състава си най-рано при метаболитни проблеми. Затова се оказва идеална за ранно откриване на заболявания, разкрива IFL Science, цитиран от lifestyle.bg. Изследване от 2019 г. дори показва, че по ушна кал може със 100% точност да се различи дали човек има рак, макар че засега не може да се определи какъв точно.